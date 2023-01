Geraldine Bazán cumple 40 años y los celebra con atrevidas fotos y presume sus atributos

La actriz Geraldine Bazán este lunes 30 de enero se encuentra festejando su cumpleaños número 40, y qué mejor manera de hacerlo que con una increíble sesión de fotos que compartió en su perfil de la red social Instagram, donde cuenta con más de cinco millones y medio de seguidores.

A su vez, subió tres particulares fotos vestida de negro, donde además presume el cuerpo que tiene a su edad, debido a que se lo cuida con bastante regularidad y se mantiene en constante actividad física. Además, las postales fueron compartidas con mensajes distintos, esos fueron: “It’s”, “my” y “birthday!!!”.

La mexicana sin duda se terminó robando las miradas de sus millones de fanáticos, y es que no solamente su vestuario fue atrevido, también algunas de las poses que decidió implementar para celebrar por todo lo alto un año más de vida. Su cabello en esta oportunidad prefirió llevarlo suelto con algunas ondas, mientras que el color de sus ojos dejó a más de uno perplejo. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

La exesposa de Gabriel Soto demostró lo bien que luce en esta etapa de su vida, pues muchos internautas aseguran que aparenta menos edad de la que realmente tiene, tomando en consideración que la actriz también es madre de dos pequeñas, lo que no ha sido un impedimento para cuidar su tonificada figura y seguirla presumiendo en las distintas plataformas. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

“Happy birthdaaaaay!! Te mando un abrazote”, “Estás ES-PEC-TA-CU-LAR, así en mayúscula y marcando las sílabas!!! Muchísimas felicidades, reina”, “La más hermosa”, “Celebra en grande”, “Todos los años espero por estas fotos”, “Guapísima”, “Sensualidad hecha mujer“, “Grandes fotos con mucha elegancia y porte”, “La mejor”, “Dios siga bendiciendo y guardando tu vida, dama de corazón”, “Chula, hermosa, preciosa de bonita”, “Simplemente hermosa”, “Qué chulada de bombón”, “Feliz cumpleaños Gera’ que Diosito te colme de bendiciones, salud y prosperidad”, “Tan bella”, “Espectaculares fotos”, “Muchas felicidades”, “Feliz cumpleaños hermosa. Lluvia de bendiciones para ti”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en uno de sus post.

