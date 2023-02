Lis Vega posa de frente y de espaldas usando un minibikini que apenas cubre lo más íntimo

Sin defraudar a sus millones de fans, Lis Vega deleita la pupila en su cuenta oficial de Instagram con candentes publicaciones que siempre desatan bajas pasiones.

En esta oportunidad, la actriz y cantante aprovechó para subir varias fotos en las que se dejó admirar posando de frente y de espaldas, usando un minibikini color blanco y negro que apenas cubre su “pechonalidad”, retaguardia y zona íntima.

Finalmente, y como era de imaginarse, los fans de la cubana no dudaron en dejar miles de ‘me gusta’ y toda clase de elogios para hacerle saber lo mucho que les fascinan sus exuberantes curvas.

“Escultural mujer 😍❤️”, “Eres todo un bomboncito sexy muñequita hermosa 😘” y “Estás bellísima, además de ese cuerpazo 🔥🔥”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

Hace unas semanas, Live Vega conquistó corazones a través de un video donde mostró parte del detrás de cámaras de un proyecto que está por estrenar, modelando enfundada con un vestidito con detalles de brillos y transparencias. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

