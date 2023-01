Lis Vega presume sus atributos desde la ducha en tanguita y sin sostén

No es la primera vez, y seguro no será la última que la sexy Lis Vega sorprende a sus casi dos millones de fans de Instagram con un look donde la vestimenta brilla por su ausencia y el erotismo se convierte en el protagonista.

Este lunes, la actriz y cantante aprovechó la famosa red social para subir tres postales de infarto en las que aparece presumiendo sus voluptuosos atributos de frente y de espaldas desde la ducha, posando sin sostén y con una microtanga color verde que poco cubre su retaguardia.

“💦🦋 No tenemos que hacer nada para alcanzar la felicidad, porque nuestra esencia es la felicidad y nuestra felicidad es ser nosotros mismos. #lapoetadelourbano #freefire 🔥 Feliz inicio de semana”, escribió al pie de las imágenes que en apenas unas horas ya han conseguido 24,000 likes y más de 500 buenos comentarios.

“Eres la mujer más hermosa del universo 😍😍”, “Cada vez que veo ese cuerpo escultural me vuelvo loco 😋😋” y “Estás deliciosas y con unas curvas espectaculares 🔥❤️”, son algunos de los elogios que le escribieron sus admiradores a la cubana Lis Vega para hacerle saber lo mucho que les fascina ese cuerpazo que mantiene a sus 45 años de edad.

