Gobernadora Hochul presenta propuesta del nuevo presupuesto estatal de NY por $227,000 millones

Han pasado ya un par de semanas desde que oficialmente se dio inicio a la sesión legislativa en Albany, y tras los apretones de manos y sonrisas de bienvenida entre senadores, asambleístas y representantes del Gobierno estatal, el anuncio de la propuesta del presupuesto de la gobernadora, Kathy Hochul para el nuevo año fiscal, por $227,000 millones, marcó el inicio de las que se presume serán unas duras negociaciones para determinar finalmente cómo el Estado de Nueva York gastará sus recursos.

La mandataria estatal, quien hace unas semanas sufrió su primer revés político ante la Legislatura, que bloqueó el nombramiento del juez Héctor LaSalle como presidente de la Corte de Apelaciones de Nueva York, presentó este miércoles 1 de febrero su iniciativa de presupuesto, con una inversión sin precedentes, $5,000 millones más que el año pasado.

“Nos enfocamos en las áreas que tendrán el mayor impacto para mejorar la vida de las personas, y usaremos la totalidad de este presupuesto audaz y ambicioso para abordar las necesidades de todos los neoyorquinos”, aseguró la Gobernadora desde Albany, al hablar del gasto estatal, que deberá ser aprobado con la fecha límite del 1 de abril. “Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer del estado del Empire State un lugar más asequible, más habitable y más seguro para todos los neoyorquinos. Haremos inversiones audaces y transformadoras que levanten el ánimo de los neoyorquinos mientras mantenemos una base fiscal sólida en tiempos de incertidumbre”.

La Gobernadora comenzó su plan de gasto dando suma importancia a los problemas de salud mental que afectan a miles de personas en todo el estado y anunció su plan para invertir $1,000 millones de dólares que garanticen la continuidad de la atención médica, al igual que $48 millones para tratamientos hospitalarios y $122 millones para cuidados ambulatorios.

A los trabajadores del Estado que ganan el salario mínimo, les reveló que promoverá una iniciativa de aumento en tiempos de crisis.

“Por eso que anuncié un plan para vincular el salario mínimo a la inflación para darle el poder adquisitivo que perdió debido a fuerzas fuera de su control. Entonces, cuando los precios suban, también lo harán los salarios”, enfatizó Hochul.

En materia de vivienda asequible, una de las principales necesidades de los neoyorquinos de bajos y medianos recursos, Hochul propone como parte de su meta de construir 800,000 viviendas nuevas durante la próxima década, la inversión en el próximo presupuesto de $250 millones para actualizaciones y mejoras de infraestructura, $20 millones para planificación y asistencia técnica para apoyar esfuerzos de rezonificación, $15 millones para recopilar datos, $4 millones para crear una nueva Oficina de Planificación de Vivienda para ayudar a las localidades. Asimismo, $39,8 millones para reducir el riesgo de exposición al plomo en propiedades de alquiler, $20 millones en asistencia a propietarios para la rehabilitación de edificios y $50 millones para la creación de un Fondo de Estabilización de Propietarios de Vivienda en todo el estado.

“Las localidades que no cumplan con los objetivos de crecimiento o que no implementen un plan de acción se considerarán en incumplimiento y se les exigirá que aprueben los desarrollos de vivienda propuestos que cumplan con ciertos criterios de asequibilidad dentro de un marco de tiempo establecido”, aseguró el documento presupuestario de la Gobernadora, en donde no se habla de un plan de reemplazo del programa de reducción de impuestos 421-a que expiró el año pasado y que activistas han pedido no utilizar más porque solo ayuda a las inmobiliarias.

En materia de transporte, otro de los dolores de cabeza de los habitantes de la Gran Manzana que se quejan del recorte en el servicio y los constantes retrasos, Hochul habla de desembolsar a la MTA $300 millones para modernizar el metro y un aumento en el impuesto de movilidad de nómina del 0,34% al 0,5%.

Sobre las escuelas, el presupuesto promovido por la mandataria estatal señala que la Ciudad de Nueva York reciba $13,100 millones en ayuda escolar por parte del Estado, y $569 millones en ayuda básica, al tiempo que abre la puerta a que haya nuevas escuelas chárter. También el presupuesto destaca $24,000 millones para la educación, incluidos $125 millones para prekínder y $250 millones para tutorías de aprendizaje.

Los grandes enfrentamientos que desde ya se vislumbran en el horizonte tienen que ver además sobre cambios a puntos de la reforma penal, sobre los cuales los líderes más progresistas del Senado y la Asamblea se oponen.

La Gobernadora propone ampliar la “discreción judicial” de los jueces, eliminando la norma que exige que impongan a los acusados “condiciones menos restrictivas” antes de los juicios, dando lugar al regreso de fianzas para delincuentes reincidentes y delincuentes que representen un peligro.

Sobre la manera en que financieramente se puede hacer frente a la crisis de recién llegados a la Gran Manzana en busca de asilo, que ya superan los 42,000, el presupuesto menciona que el Estado pague solo un tercio de los costos asociados con la creciente ola migratoria, lo que haría que “se reembolse una parte de los costos del refugio y del Centro de Ayuda y Respuesta de Emergencia Humanitaria” a la Ciudad y se financien las necesidades de atención médica”. Asimismo se busca destinar más de $1,000 millones en fondos extraordinarios.

Otros puntos destacables que menciona el presupuesto de la Gobernadora tienen que ver con no subir los impuestos a la renta, prohibir las conexiones de gas en nuevos edificios e invertir $337 millones para reducir y prevenir la violencia armada.

“Haremos la inversión más grande jamás realizada en nuestra iniciativa de eliminación de la violencia relacionada con armas. Y las comunidades aprecian esto. Escuché de muchos alcaldes que dicen que esto está funcionando. El dinero irá a las comunidades más afectadas”, dijo la Gobernadora, advirtiendo que continuarán compartiendo información y rastreando a los traficantes para detener el flujo de armas ilegales.

Igualmente Hochul busca que la Legislatura le apruebe el desembolso de $5,500 millones para promover la asequibilidad de la energía y limpiar el aire y el agua, $7,600 millones para el cuidado infantil aumentando la elegibilidad de 113,000 niños, $1,000 millones en inversiones en atención médica en hospitales, $1,300 millones en inversiones en desarrollo económico para crear empleos ecológicos.

Puntos destacados del presupuesto de la Gobernadora para NY