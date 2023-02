Hallan cadáver de mujer tras incendio de hogar en Nueva York

Una mujer fue hallada muerta luego de que los bomberos extinguieran un incendio que arrasó una casa de tres pisos en Brooklyn (NYC).

La víctima, que no fue identificada de inmediato, fue encontrada muerta dentro de la residencia ubicada en Montauk Avenue cerca de Dumont Avenue, en el vecindario East New York. La causa oficial del deceso no ha sido divulgada. El fuego se inició poco después de las 8 p.m. del miércoles, según la policía y los bomberos.

Una docena de unidades del FDNY respondieron, trayendo 60 bomberos y paramédicos EMS a la escena, reportó New York Post. El fuego fue controlado unos 40 minutos después. La causa del incendio no se supo de inmediato y al momento no hubo más información disponible sobre cuántas personas habitaban la casa.

Fue al menos el segundo fuego mortal en NYC en apenas tres días, luego de que la tarde del domingo un incendio en una residencia de ocupación ilegal causó la muerte de un hombre y dejó dos heridos y docenas de personas sin hogar en El Bronx. La policía de Nueva York está buscando a una mujer como sospechosa de haber iniciado las llamas.

Además, la madrugada del sábado un individuo fue encontrado muerto quemado luego de un misterioso incendio automovilístico en Queens.