Joven de 18 años compra por primera vez en su vida un boleto de lotería y gana $35 millones de dólares

OLG, la Corporación de Juegos y Lotería de Ontario, ha informado que una mujer de 18 años en Ontario se ha convertido en la ganadora más joven de la historia de la lotería canadiense, ganando un premio de gran magnitud. Además, fue el primer boleto de lotería que ella había comprado en toda su vida.

Juliette Lamour, de la ciudad de Sault Ste. Marie, fue la única ganadora del premio mayor del juego Lotto 6-49 Gold Ball con premio mayor de $48 millones de dólares canadienses (unos $35.8 millones de dólares).

Lamour ganó el sorteo que se realizó el 7 de enero.

“Si bien ha habido otros ganadores de lotería de 18 años en todo Canadá en los últimos años, nadie ha ganado tanto como Juliette”, dijo la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario en un comunicado de prensa emitido el viernes.

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba seguro de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6-49 Quick Pick”, dijo Lamour.

“¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de Gold Ball en mi primer boleto de lotería!”

Lamour dijo en un principio que había olvidado que incluso compró un boleto hasta que sus compañeros de trabajo le dijeron que el boleto ganador se vendió en Sault Ste. María. Al revisar su boleto en la aplicación OLG con un colega, se dio cuenta de que había ganado.

“Mi colega cayó de rodillas con incredulidad. ¡Estaba gritando, de hecho, todos gritaban que gané $ 48 millones!”, dijo la suertuda ganadora.

Cuando le preguntaron qué hará con el dinero, Lamour dijo que planea terminar sus estudios, ya que está en la universidad. También quiere planear algunos viajes de verano.

El boleto ganador de LOTTO 6-49 se compró en una tienda Circle K en la calle McNabb Street, según se informó en Global News.

