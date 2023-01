Un hombre ganó $100,000 en la lotería y dice que fue gracias a un curioso incidente con un pájaro

Un hombre de Melbourne, Australia, atribuye su buena fortuna a un interesante encuentro con un pájaro después de descubrir que ganó $100,000 dólares en un sorteo reciente del juego Lucky Lotteries Super Jackpot.

El afortunado jugador ganó el gran premio en el sorteo número 10749 del Super Jackpot de Lucky Lotteries, que se llevó a cabo el lunes 30 de enero de 2023 y se llevó a casa $100,000 dólares.

Además de ganar el premio gordo, el hombre ganador también obtuvo un premio de consolación de $2,000 dólares aumentando su ganancia a $102,000 dólares.

“No descubrí que había ganado hasta la medianoche. Me di cuenta de que alguien trató de llamar, pero no contesto números que no conozco, por temor a que sean estafadores”, dijo el ganador.

“Nunca he ganado nada más que unos pocos dólares aquí y allá. ¡He estado jugando Lucky Lotteries Super Jackpot por un tiempo! Ciertamente ha valido la pena”.

“Antes de que me enterara, mi familia y yo estábamos fuera, ¡y un pájaro se hizo encima de mí! Uno de mis hijos adultos se volvió hacia mí y me dijo que tendría buena suerte. ¡Parece que tenían razón!”

“No sé exactamente qué haré con el dinero, pero compartiré esta victoria con mi familia. Ha sido un soplo de aire fresco, ahora tendremos toda la libertad de hacer cosas que antes no podíamos”, dijo el suertudo ganador.

También te puede interesar:

– El gusto de una mujer por los crucigramas la hizo ganar $150,000 dólares en la lotería

– Ganador de lotería recibirá $400,000 dólares anuales durante los siguientes 25 años como premio

– Hombre de Florida gana $1 millón en lotería después de mantener la calma cuando alguien se metió en la fila al comprar el boleto

– Ganador de los $1,350 millones del Mega Millions en Maine obtendría más dinero del premio mayor si hubiera comprado el boleto una milla más adelante

– Lotería de NY confirma que cuatro personas en el estado ganaron $1 millón cada una en sorteo de premio mayor de $1,350 millones

– 14 personas ganaron $1 millón en sorteo de Mega Millions en el que se llevaron los $1,350 millones del premio mayor; reportan ganadores en NY

– Jugador en Maine se lleva los $1,350 millones del premio mayor del Mega Millions sorteado este viernes