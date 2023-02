La “golfista más bella del mundo” Paige Spiranac recibió críticas en redes sociales por su peso

La “golfista más bella del mundo”, como catalogó en una ocasión la revista para adultos Maxim a Paige Spiranac, ha vuelto a ser noticia en redes sociales al recibir críticas y comentarios despectivos hacia su figura.

En una publicación en redes sociales, Spiranac se vio obligada a eliminar varias respuestas al post en la que lucía como en cualquier otra ocasión, pero fue víctima de un ataque desmedido.

Según contó en una posterior imagen, la deportista tuvo que borrar decenas de comentarios, insultos y mensajes al verse muy afectada por los comentarios de ciertos internautas insensibles.

Paige reveló que ya ha sufrido de problemas personales y depresión por sentirse mal con su figura, por lo que consideró injusto ser víctima de los señalamientos.

“Honestamente, la mayoría de los hombres me llamaron gorda, eso llevó la publicación al siguiente nivel. Tuve que borrar muchos comentarios, algo que no hago casi nunca, he sufrido mucho estos años queriendo mantenerme en mi peso ideal porque en mí no es algo natural“, contó Spiranac.

Posteriormente Spiranac dijo que aunque fueron muchos los que calificaron negativamente su imagen, otros se dedicaron a alabarla y a resaltar su belleza, por lo que dijo que no pararía de mostrarse en redes tal cual y como es.

Precisamente su rostro y su cuerpo exhibido en las fotos que publica en su cuenta de Instagram la ha hecho acumular más de $3.7 millones de seguidores y firmar contratos publicitarios con múltiples marcas del mercado.

