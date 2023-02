Critican a Marjorie de Sousa porque se hizo un tratamiento en las cejas y dicen que no le quedaron iguales

Marjorie de Sousa compartió con sus seguidores el proceso del microblading que se hizo en las cejas y entre los muchos comentarios que le llegaron no faltaron las críticas a este procedimiento que la venezolana confesó haber estudiado junto a su maquillador y del cual aseguró que le daba temor.

Sus seguidores señalaron que las cejas le quedaron desiguales. “Yo veo que una está diferente a la otra, (el arco de la ceja)”, “Quedaron diferentes una más arriba que otra aparte el arco, pero es gusto de cada persona”, “No es porque yo haga cejas pero la verdad no me gustaron. Pudieron quedar naturales y con mejor estilismo, lo bueno es que se te van a ir rápido por la técnica que él aplica”, “No entiendo porque hoy en día tantas mujeres hermosas se colocan estas cejas grandes y marcadas que no le quedan para nada bien y cero naturales”, “Se le ven disparejas” y “Mirándolo bien te las hicieron disparejas” fueron algunos de los mensajes que recibió Marjorie de Sousa.

De la misma manera, estuvieron las personas que aseguraron que esta técnica de microblading le quedó muy bien. “Ahorita se te ven muy cargadas pero al pasar los días se te van a ver fantásticas”, “Bellas al pasar los días que aclaren un poco se te verán mejor porque eres muy rubia”, “Siiiii es lo mejor la mejor alternativa, super naturales, yo me las hice por acá en Venezuela” y “En 45 días se ve el resultado final bebé, te quedaron hermosas”, le comentaron.

Hace unas semanas la actriz venezolana fue criticada también en las redes sociales, luego de posar en un colorido y floreado traje de baño. Esto debido a la situación con su ex pareja Julián Gil, quien no puede ver al hijo de ambos: Matías.

“Next please. Cuando le INSTALEN el corazón me fijaré si es “bonita o no”. Por ahora solo veo PURA MALDAD Y EGOÍSMO en su ser”, “Lo que nosotros el público vimos lo vimos y esta señora es un ángel de maldad, un lobo vestido de oveja. No la queremos y jamás apoyaremos ningún proyecto con ella”, “¿Y de que le sirve? Si como madre todo lo que está haciendo es un daño a su hijo al no permitirle compartir con su papá”, “El daño que le está haciendo a su hijo es tremendo. Es más fuerte su ego que el amor de madre que supuestamente tiene” y “Así la pongan como una gran señora, NO LO ES”.

