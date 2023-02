Autobús se estrella contra una guardería en Canadá; reportan 2 niños muertos y 6 heridos

Un autobús urbano se estrelló contra una guardería al norte de Montreal el miércoles, dejando dos niños muertos y enviando a seis al hospital, dijeron las autoridades.

Más tarde, el conductor del autobús fue arrestado y acusado de homicidio y conducción temeraria.

La policía estableció un gran perímetro alrededor del edificio que alberga la guardería en Laval, Quebec, y los padres en pánico que corrieron al centro fueron desviados a una escuela primaria cercana.

Docenas de policías y vehículos de emergencia se alinearon en el camino bloqueado que conduce a la guardería.

🇨🇦 CANADA : Deux enfants sont morts et six autres blessés après qu'un chauffeur de bus a foncé délibérément en plein dans une garderie à Laval, près de Montréal. Le chauffeur a été maîtrisé par des pères de famille et interpellé par la police (Radio-Canada). pic.twitter.com/gMKBahCEbp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 8, 2023

Un testigo presencial dijo que inmediatamente después del choque, el conductor salió del autobús, se rasgó la ropa y comenzó a gritar, según informó CBS.

El conductor tiene 51 años, había trabajado para la Societe de transport de Laval durante 10 años y no tenía antecedentes penales y tenía un historial laboral limpio, dijeron funcionarios policiales y el alcalde de Laval, Stéphane Boyer, en dos conferencias de prensa separadas.

En point de presse avec @fbonnardelCAQ, @suzanneroy_caq, @Cskeete et @policelaval.



Plusieurs questions restent en suspens mais nous travaillons tous ensemble pour déployer les ressources nécessaires et venir en aide aux familles des victimes et aux personnes touchées. pic.twitter.com/psPuPL2NVx — Stéphane Boyer (@StphanBoyer) February 8, 2023

“Hasta ahora, no sabemos el motivo del crimen”, dijo la portavoz de la policía, Erika Landry. No dijo por qué la policía determinó que el accidente fue un homicidio y no dio a conocer el nombre del conductor. El jefe de policía de Laval, Pierre Brochet, dijo que la policía está entrevistando al conductor.

“Existe la teoría de que fue un acto intencional, pero eso aún debe ser confirmado por la investigación”, dijo Boyer.

La guardería está ubicada al final de un camino de entrada a un callejón sin salida. Hay una parada de autobús en el callejón sin salida, pero el conductor habría tenido que desviarse de la carretera y dirigirse por el largo camino de entrada para chocar contra el edificio.

“No había señales de huellas de neumáticos… Fue directamente a la guardería”, dijo otro testigo, Mario Sirois, según el medio.

Los seis niños que fueron hospitalizados tienen heridas que no ponían en peligro sus vidas, agregó Brochet.

Un alto funcionario del gobierno canadiense dijo que el accidente no fue un acto terrorista y que no representaba una amenaza para la seguridad nacional. El funcionario habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Benchaabane, que vive cerca de la guardería, dijo que corrió al lugar del accidente y que él y tres padres lograron someter al conductor.

Dijo que tuvieron que golpear al conductor para controlarlo, antes de que la policía lo esposara. El conductor supuestamente dijo, “estaba en un mundo diferente”.

Benchaabane dijo que pudo ayudar a sacar a un niño de la guardería, y agregó que él y los demás trataron de salvar a un segundo niño antes de que los bomberos les ordenaran que se fueran porque las piezas del techo corrían el riesgo de caerse.

También lee:

· Bomberos de Pensilvania rescatan a niña de 2 años cuya cabeza quedó atorada en un molde para pasteles

· Canadá despliega aviones militares sobre Haití para desbaratar pandillas

· China quiere que Estados Unidos le devuelva su globo espía: “Pertenece a China”