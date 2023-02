Bill Gates defiende el uso de aviones privados a pesar del activismo climático

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, recientemente trató de justificar su uso de aviones privados a pesar de sus afirmaciones de activismo climático.

Gates compartió su razonamiento durante una entrevista con la BBC en Kenia que incluía “compensar su huella de carbono con innovaciones climáticas por valor de miles de millones de dólares“.

“¿Debería quedarme en casa y no venir a Kenia y aprender sobre agricultura y malaria?”, le preguntó al reportero Amol Rajan. “Me siento cómodo con la idea de que no solo no soy parte del problema al pagar las compensaciones, sino que también soy parte de la solución a través de los miles de millones que mi Breakthrough Energy Group está gastando”.

En 2021, Gates poseía cuatro aviones privados, dos Gulfstream G650ER y dos Bombardiers Challenger 350 que tenían un valor combinado de $194 millones de dólares, según Skyluxe Aviation.

Gates fundó Breakthrough Energy en 2015 para “trabajar en las tecnologías climáticas reales que nuestro mundo necesitará para reducir significativamente las emisiones” y reúne a los sectores público y privado “para acelerar la formación del mercado, estimular una mayor innovación y reducir las primas verdes”.

Esa compañía ya ha invertido más de $2 mil millones de dólares en tecnologías climáticas, incluida la reducción de la huella de carbono y las inversiones de fisión solar y nuclear.

La Agencia Internacional de Energía, sin embargo, ha declarado que los esfuerzos de su compañía para capturar dióxido de carbono del aire son costosos y no proporcionan una excusa para reducir las emisiones.

“Las tecnologías de eliminación de carbono como DAC no son una alternativa para reducir las emisiones ni una excusa para retrasar la acción, pero pueden ser una parte importante del conjunto de opciones tecnológicas utilizadas para lograr los objetivos climáticos”, afirmó la organización, según CNBC.

Gates no está solo en sus esfuerzos por minimizar el uso de un jet privado para promover el activismo climático. El enviado especial para el clima de la administración de Biden, John Kerry, hizo un argumento similar en 2021 luego de las acusaciones contra su uso de vuelos privados.

“Si compensas tu carbono, es la única opción para alguien como yo que viaja por el mundo para ganar esta batalla”, argumentó, según DailyWire. “El tiempo que me toma llegar a alguna parte, no puedo navegar a través del océano. Tengo que volar, conocer gente y hacer cosas”.

Tanto Gates como Kerry fueron colaboradores en el reciente Foro Económico Mundial en Suiza que reunió a multimillonarios de élite para abordar iniciativas sobre el cambio climático. La reunión anual en Davos a menudo ha sido fuente de críticas sobre las ideas liberales que están desconectadas de la vida de la gente común.

