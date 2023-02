Veterano ruso que agitó el cráneo de un soldado ucraniano en un escenario muere tras recibir un disparo

El ultranacionalista ruso que una vez sostuvo el cráneo de un supuesto soldado ucraniano, murió en el hospital después de recibir un disparo en la cabeza.

Igor Mangushev, de 36 años, que también afirmó haber inventado el símbolo “Z” utilizado como símbolo de apoyo a las fuerzas rusas, recibió un disparo en un ataque a corta distancia, dijeron los médicos a su esposa.

Murió en el hospital cuatro días después a las 6 de la mañana de este miércoles, según recoge el Evening Standard.

Su esposa criticó a las autoridades rusas por no investigar el asesinato, visto como una “advertencia” a uno de los aliados más cercanos de Putin, el jefe del ejército privado de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

En agosto, Mangueshev fue duramente criticado después de que las imágenes lo mostraran subiendo a un escenario en un concierto de metal sosteniendo el cráneo de un combatiente de Azov derribado.

Le dijo a la multitud que vitoreaba: “Estamos vivos y este tipo ya está muerto. Que se queme en el infierno. No tuvo suerte. Haremos una copa con su cráneo”.

La esposa de Mangushev, Tatiana Azarevich, publicó un video en el que afirmaba que había sido ejecutado a quemarropa a kilómetros de distancia del frente.

Afirmó que se retuvo la atención vital y que las autoridades rusas no habían investigado adecuadamente el asesinato.

Los médicos le habían dicho que “el disparo se hizo a corta distancia, en un ángulo de 45 grados en la parte posterior de la cabeza, de arriba a abajo”.

En un hilo de la red social que analiza la situación, Galeotti concluyó que “lo suyo podría ser una advertencia, o quitar un peón del tablero, o una señal de que los rivales más matones de Prigozhin sienten que está lo suficientemente debilitado como para poder moverse”.

Imágenes sensibles parecen mostrar a Mangushev vendado y ensangrentado acostado en una cama de hospital después de que un amigo y colega, Boris Rozhkin, las compartiera en Telegram y Twitter.

Su muerte reportada se produjo cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido en el Palacio de Buckingham por el rey Carlos en su visita al Reino Unido.

