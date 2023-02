Anuel confirma que ya no está con Yailin ‘la más viral’

Anuel confirmó a través de un video que ya no mantiene una relación sentimental con Yailin ‘la más viral’, la cantante y bailarina dominicana con la que está esperando una bebé y con la que se casó hace menos de un año.

El intérprete boricua dijo: “Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija. La muchachita trabaja con cojo…, luchadora, sola desde pequeña, joseadora… Apoyenla”, precisó.

Anuel y Yailin anunciaron en noviembre que están a la espera de su primera hija, Cattleya. La noticia la dieron a través de sus redes sociales, en donde mostraron videos de la fiesta que hicieron junto a familiares y amigos cercanos para revelar el sexo de la pequeña.

En ese momento Yailin le dedicó palabras de amor a su esposo, quien hoy confirma que ya no se encuentra junto a ella.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, fueron las palabras de la joven cantante que pronto será madre.

Sigue leyendo: Yailin, la esposa de Anuel, sorprende a sus seguidores con unas fotos presumiendo su embarazo