Yailin, la esposa de Anuel, sorprende a sus seguidores con unas fotos presumiendo su embarazo

Yailin ‘la más viral’, la esposa de Anuel, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que presume su embarazo frente a una luna roja y con un ajustado vestido negro, que hace resaltar su pancita.

La cantante y bailarina dominicana acompañó el look de vestido negro con joyas doradas y con su cabello largo y ondulado. Solo un corazón rojo y los agradecimientos al estilismo, maquillaje y fotografía acompañaron el texto de la imagen.

Con estas fotografías la dominicana ha conseguido más de 16,000 comentarios. Esta es tan solo la tercera foto de Yailin presumiendo su embarazo. En las dos anteriores lució vestida de azul con su pancita al descubierto y en otra posó desde la playa.

Yailin y Anuel anunciaron que serán padres el 22 de noviembre del año pasado. La pareja lo hizo con sus respectivas publicaciones en Instagram, donde mostraron la fiesta de revelación de sexo, junto a familiares y amigos.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, fue el mensaje que expresó Yailin para contarle al mundo que está en la dulce espera.

Semanas después de anunciar su embarazo, Yailin confesó que tuvo la ayuda de una botella ‘mágica’. “Me habían dicho que los resultados de esta botella eran excelentes, eran seguros, entonces yo pedí la mía… Sí usted está pasando por un proceso que nunca ha salido embarazada y su pareja con ansias le pide ese bebe le recomiendo que vayan a botella mi luz y pida la de usted… Si yo la pedí ¿por qué tú no puedes pedir la tuya?”, dijo la dominicana.

