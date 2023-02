Gabriel Soto rompe el silencio y aclara rumores de su compromiso con Irina Baeva

Luego de que esta mañana Irina Baeva acudiera a “Despierta América“ y mostrara la invitación a su boda con Gabriel Soto, ahora es él quien confirma que el enlace se llevará a cabo y cuenta cómo va todo en su relación con la actriz.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México proveniente de Perú, el protagonista de la telenovela “Mi Camino Es Amarte” aseguró que el rompimiento con la rusa es un invento propiciado por personas que sólo quieren ver afectada su vida personal y su carrera.

“Se especulan muchas cosas, pero todos son chismes. Todo está perfecto, Irina y yo estamos súper bien. No nos hemos visto mucho precisamente porque yo no he estado aquí en México, terminé con las grabaciones y me fui a Perú a filmar una película, pero los planes de boda siguen en pie“, dijo Gabriel.

Sobre su presunto romance con Sara Corrales, con quien comparte créditos en el melodrama, el histrión aseguró que el rumor surgió a raíz de unas fotografías en las que aparece abrazando a la colombiana; sin embargo, aclaró que esto fue por el cumpleaños de ella y que todo el elenco estaba presente en el festejo.

