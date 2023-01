Irina Baeva enloquece Instagram mostrando tremendas curvas en minibikini y traje de baño

Irina Baeva volvió a exhibir su sensualidad ante las cámaras a través de unas fotos donde queda en evidencia su belleza natural y su cuerpo escultural.

Hace unos días, la actriz de origen ruso enloqueció a sus cuatro millones de fans al compartir una serie de postales en las que aparece mostrando tremendas curvas a bordo de un yate desde Cancún, Quintana Roo, usando un ajustado traje de baño de corte alto color negro y un minibikini tipo hilo dental en tono rojo.

Como era de esperarse, la publicación de la rubia por el momento ha acumulado casi 90,000 likes y decenas de elogios hacia su torneada figura.

Por si no fuera suficiente, Irina Baeva también aprovechó para presumir el lujoso hotel donde se hospedó, modelando en algunas áreas del lugar con un sensual bikini blanco que arrebató suspiros entre los usuarios de la famosa red social. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Cabe mencionar que desde hace algunos meses, Irina Baeva y Gabriel Soto estuvieron envueltos en una serie de escándalos, tras presuntamente haber terminado su romance. Sin embargo, los rumores por el momento han finalizado gracias a una tierna imagen en la que posan juntos y da a entender que la pareja disfrutó de unas merecidas vacaciones.