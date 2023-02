La pianista Gabriela Montero le pone música a la inmigración

La migración, que es hoy más relevante que nunca, es la base del concierto que estará dando la reconocida pianista venezolana Gabriela Montero este viernes 10 de febrero en Nueva York, en el que espera plasmar la realidad del éxodo masivo de sus compatriotas.

En Westward, un programa que explora la experiencia de los inmigrantes, Montero presenta obras de tres de los compositores más destacados de Rusia (Prokofiev, Rachmaninof y Stravinsky), cada uno de los cuales emigró a los EE. UU. a principios del siglo XX para escapar de la opresión en su tierra natal.

Célebre por su excepcional musicalidad y habilidad para crear sus propias piezas, Montero cerrará su programa improvisando en tiempo real con la proyección del cortometraje de Charlie Chaplin “The Immigrant”, la historia de un inmigrante común y corriente que hace su viaje a través del océano hacia este país.

“Westward es precisamente sobre el tema de la inmigración que es tan relevante para nosotros los venezolanos en la actualidad, cuando habemos más de 7 millones y medio en el exilio, cuando ya los reportajes muestran el éxodo masivo y la dificultad del inmigrante venezolano en llegar a Estados Unidos o a otros países”, explica la destacada músico, quien ha actuado con las principales orquestas del mundo, como las filarmónicas de Nueva York, Los Ángeles, Royal Liverpool, Rotterdam y Netherlands Radio, entre otras, y ha sido merecedora de innumerables premios, incluyendo un Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Clásica, por su disco Ex Patria.

En su primera aparición en el escenario del Kaufmann Concert Hall en el 92 NY, Montero busca llevar al público a través de la música la esperanza del inmigrante de llegar a un mundo mejor, así como los retos y las dificultades de esa vida fuera de su país.

“En los últimos 12 años realmente todo lo que yo he hecho musicalmente ha sido para poder contar la historia de Venezuela. Quise darle una voz a quienes no la tenían. Y este programa es una oportunidad más para poder hablar en la prensa y con el público sobre lo que se siente ser inmigrante, perder tu casa, tus raíces, y en mí caso, no poder regresar “, recalca Montero. “A través de la música se puede hacer un relato para que el que está sentado entre el público que no sabe o no está conectado a esa realidad, despierte y sienta empatía, y quiera saber e informarse”.

Ganadora del 4º Premio Internacional Beethoven, Montero es una comprometida defensora de las causas sociales, y fue nombrada Cónsul Honoraria por Amnistía Internacional en 2015 y reconocida por la Fundación de Derechos Humanos por su compromiso continuo con Venezuela.

“Nosotros los venezolanos estamos sin hogar, tanto los que están allá como los que estamos fuera, porque el país que conocimos hasta 1999 dejó de existir”, dice con tristeza. “Pero hay que luchar por esa Venezuela que tanto anhelamos, no se puede pasar página, hay que luchar por una Venezuela justa y democrática”.

En detalle:

Qué: Westward, concierto de Gabriela Montero

Cuándo: viernes 10 de febrero,a las 7:30 pm

Dónde: The Kaufmann Concert Hall en el 92 NY- 1395 Lexington Avenue

(entre las calles 91 & 92)Entradas: https://www.92ny.org/event/gabriela-montero-piano