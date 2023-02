Maryfer Centeno analiza video donde Clara Chía se golpea con un anuncio y dice que Gerard Piqué “la domina”

Maryfer Centeno, la famosa grafóloga de origen mexicano, analizó el reciente video viral en el que aparecen Gerard Piqué y Clara Chía Martí caminando muy sonrientes por las calles de España. En el video se puede intuir que la joven, en la huida de Piqué, se da tremendo golpe en el cuerpo, pues éste en las prisas la lleva de la mano, pero la cubre con su cuerpo para alejarla de las cámaras. En todo este proceso el ex jugador de fútbol once nunca perdió la sonrisa.

Sobre todo este lenguaje corporal habló Centeno y este fue su análisis, en el que además detalla cómo en la relación quien lleva la voz cantante es Piqué. El portal de Infobae recogió las palabras de la grafóloga en donde ésta explica lo siguiente: “Tremendo golpe que se da Clara Chía, quiero que vean que la mano que va encima es la de Piqué, lo cual refleja dominio. Ella todo el tiempo voltea a verlo, como si sintiera admiración por él, él va un pasito adelante en una postura de protección. Es decir, él siente que la está protegiendo a ella”.

Vale recordar que en relación a Shakira, cuando ésta caminaba junto a él siempre supo caminar firme y mirar de frente a la prens. Y es que la colombiana lleva años en esta industria, es casi su “pan de cada día”. Por esa razón Shakira nunca necesitó la protección de éste en dicho tema. Siempre caminó junto a él no detrás de éste.

Maryfer también habló sobre el posible narcisismo que Shakira menciona sobre Piqué analizando las imágenes: “Me parece interesante este dato, porque vemos con Shakira como no podía tomar ese rol de forma tan obvia o tan evidente. Aquí sí, Clara Chía se ve muy cómoda con él como figura principal. Probablemente y tanto así que Shakira lo dice: ‘narcisista’, no tengo idea si es narcisista, es probable porque la mayoría de la gente que recibe tanto halago público y que se dedica a lo que se dedica él tiene tendencia, pero eso no lo puedo decir yo”, según Maryfer Centeno en declaraciones recogidas por Infobae.

