Nahuel Guzmán muestra su amor por México y revela su deseo de retirarse en la Liga MX

El portero argentino Nahuel Guzmán se ha convertido en uno de los guardametas extranjeros más importantes que han militado en la Liga MX gracias a su amplia capacidad bajo los tres postes y especialmente por las oportunidades en las que ha quedado campeón con los Tigres de la UANL.

Durante una reciente entrevista para TUDN, el ‘Patrón’ aseguró que le gustaría poder retirarse con los Tigres de la UANL; también sostuvo que hace poco tiempo pensó en dejar a los felinos para regresar a su natal Argentina. Sin embargo, poco a poco se fue adaptando a la nación azteca y ahora solo piensa en convertirse en un histórico dentro del país.

“Me costó mucho verme acá a futuro, a largo plazo, por eso le doy tanta importancia a este último proceso de reconocimiento porque tuve que desprender de la posibilidad de vivir en Rosario, en mi lugar, y ver que acá es un área de oportunidad muy grande, muy linda y muy desafiante para crecer”, expresó.

“Me costó varios años, fueron cuatro, cinco años que era todo el tiempo ‘el año que viene nos movemos’ hasta que mi esposa me paró el carro y me dijo ‘me quiero quedar acá’. Vi otras cosas, aspectos, el crecimiento de la ciudad, la identificación con el club, la propuesta del club a largo plazo, me costó mucho”, añadió el guardameta argentino.

Para finalizar, Nahuel Guzmán aseguró que todavía falta mucho tiempo para pensar en su retiro y que actualmente tiene el objetivo de seguir haciendo historia con los Tigres de la UANL; destacó que le gustaría volver a Newell’s para un último proceso porque considera que se fue demasiado apresurado del club.

“Así como me siento responsable, ser parte de esta historia, creo que desde ese lugar tengo mucho por aportarle a la institución. Yo me veo acá hoy, no te voy a decir que me queda algo con Newell’s que no sé si tenga que ver con las formas en que me fui tan repentina que siento que me hizo falta cerrar algo, como que me gustaría darle un proceso más a Newells como soy ahora, pero hoy me veo terminando mi carrera, no retirándome”, resaltó.

“Falta un montón para retirarme y yo creo que hasta puede faltar más de lo que yo creo que falta, así es que no sé. Sí me veo terminando mi carrera deportiva profesional acá y mostrar para afuera ese sentido de pertenencia está bueno y creo que a Tigres también le sirve”, concluyó Guzmán.

Contenido relacionado

–Rayados de Monterrey en alerta: Duván Vergara estará fuera de las canchas tras la lesión que sufrió ante Toluca

–Sacerdote hace insólito pedido a Lionel Messi: Desea que reciba el último regalo que le tiene preparado Dios

–Mazatlán ya tiene todo decidido: Rubén Omar Romano sería el nuevo técnico del equipo