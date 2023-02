Racista acosó, martillo en mano, a familia mexicana en Missouri en su propia casa; ataque consta en video viral en TikTok

La mujer que acosó por aproximadamente un año a una familia hispana en St. Louis, Missouri, fue acusada de tres delitos graves, informaron este miércoles las autoridades en la demarcación.

Fue a raíz de un video que se volvió viral en TikTok en la que aparece la sospechosa golpeando la puerta de la casa de los Suárez con un martillo y gritando comentarios racistas que las autoridades diligenciaron su arresto.

La Oficina del Fiscal del Circuito de St. Louis indicó que Judy Ann Kline, de 54 años, enfrenta cargos de robo y daños a la propiedad en primer grado así como uso ilegal de un arma con relación a los hechos registrados el 5 de enero pasado.

“Es ridículo que tenga que hacerse viral un video para que realmente hagan algo”, cuestionó Fátima Suárez, de 22 años, y una de las residentes de la casa.

Según la joven, a quien entrevistó la cadena Telemundo, el ataque inició cuando su padre y su hermana menor, que entonces tenía 4 años, oyeron un golpe en el sótano. El padre bajó y vio a Kline con un martillo en la mano. El hombre cerró la puerta que daba al sótano y abandonó el espacio con la pequeña. La mujer entró a la casa tras romper una puerta de cristal, detalló la entrevistada.

Seguidamente, la acosadora se movió a la puerta principal de la residencia de la familia de origen mexicano.

La grabación en video del dispositivo Ring la captó golpeando la puerta con un martillo y lanzando ofensas racistas.

“El objetivo de la agresión ni siquiera era robar nada. Fue por motivos raciales”, planteó Suárez.

En las imágenes, se oye a la mujer exigiendo que le mostraran documentos, ya que según ellas la familia no había comprado esa casa porque no tienen suficiente dinero.

“Ilegales viviendo aquí. ¡Váyanse!”, se le escucha decir en el video.

“Ustedes son un montón de ilegales a los que no les pertenece una propiedad estadounidense”, añade la racista.

“¡Fuera de mi propiedad!”, grita la fémina quien se describe como una ciudadana estadounidense enfadada con la familia hispana.

“¿Qué demonios haces en mi casa? ¡Fuera, pu**! ¡Fuera de aquí! Es mi casa”, insiste la sospechosa.

Esa no fue la única vez que la acusada irrumpió en la vivienda. La mujer habría acudido al lugar en múltiples ocasiones durante el año pasado.

El 1 de febrero, trató de forzar la cerradura de la puerta; en marzo, robar el correo postal; y sentarse fuera de la vivienda durante horas en diciembre, reveló la residente.

Louis Post-Dispatch reseñó que la mujer había sido detenida por allanamiento de morada y alteración del orden público, el 17 de marzo y el 12 de diciembre, respectivamente. Supuestamente, los casos no prosperaron luego de que una evaluación policial determinara que el comportamiento de la mujer no representaba un riesgo a la seguridad pública, y porque la familia no sometió en ese momento material audiovisual.

Alegadamente, en la década de los 90, el apellido Kline estaba vinculado a la casa de los Suárez. Según la hispana, rumores apuntan a que esta creció en la casa o que su familia había sido propietaria de la vivienda hacía tiempo.

Los Suárez ha vivido en el lugar por casi 10 años.

