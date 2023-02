CDC advierten de brote de norovirus o “gripe estomacal”: Cómo reconocer sus síntomas

En esta temporada del año, además de cuidarnos de la gripe o influenza, también hay que estar muy alertas del norovirus o también llamado “gripe estomacal”, una enfermedad gastrointestinal que es altamente contagiosa y que es causado por este virus.

De hecho, en días recientes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), lanzaron una advertencia respecto a que actualmente existen distintos brotes del norovirus en todo Estados Unidos, incluidos 14 estados que participan en el programa de informes de norovirus de los CDC, NoroSTAT.

Estadísticas de los CDC señalan que entre el 1 de agosto de 2022 y el 8 de enero de 2023 hubieron 225 brotes de norovirus, registrándose un aumento del 30% de casos en comparación al año pasado, justo en el mismo periodo.

Pese al aumento de casos de norovirus en este año, los especialistas en salud indicaron que no hay que alarmarse demasiado, ya que los números se encuentran dentro del rango estipulado para esta temporada; sin embargo, sí recomiendan a la población tener conocimiento de la enfermedad, así como el poder detectar sus síntomas a tiempo.

Síntomas del norovirus o “gripe estomacal”

Esta enfermedad provoca vómito, diarrea y fiebre durante varios días; pueden sufrirlas niños y adultos y también podría llegar a ser mortal en caso de no tratarse de forma adecuada.

Hay personas que pueden sentir calambres abdominales y malestar en general. Quienes deben ser vigilados de manera más cercana son bebés, ancianos y personas con el sistema inmunológico deprimido, ya que son quienes corren mayor riesgo de presentar deshidratación y otras complicaciones derivadas de los síntomas que pueden llegar a prolongarse por varios días. También deben ser supervisados por un médico en caso de que se produzca una infección.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 24 horas después de la exposición al norovirus, normalmente desaparecen después del primer día y, a menudo, no duran más de unos pocos días. Sin embargo, vale la pena señalar que el norovirus es más contagioso desde el comienzo de los síntomas hasta 48 horas después de que hayan cesado todos los síntomas, según el NHS.

Así es como se propaga el norovirus

Como la mayoría de los virus, este se propaga cuando no tenemos buenos hábitos de higiene, como por ejemplo no lavarse las manos después de ir al baño, por ende no es de sorprendernos que sean los niños quienes sean quienes más lo transmiten, tanto en la escuela como en casa.

El norovirus puede “vivir” en objetos y superficies y aun así infectar a las personas durante días o semanas, y puede sobrevivir a algunos desinfectantes, lo que dificulta su eliminación, informan los CDC.

Una vez que uno está infectado, el norovirus proporciona cierta inmunidad contra el próximo ataque, aunque solo por un breve tiempo. Además, hay muchos tipos de norovirus que causan gastroenteritis viral, y la infección de uno no ofrece ayuda contra otro.

Los picos de la enfermedad se presentan entre los meses de noviembre y abril, ya que los estadounidenses pasan más tiempo en interiores durante el clima frío.

Actualmente no existe tratamiento en contra del norovirus, lo único que los doctores recetan son medicamentos para hacer más llevaderos los síntomas. Es primordial que los enfermos con “gripe estomacal” se hidraten constantemente y para evitar las náuseas, se recomienda comer alimentos blandos.

