Joao Félix sale en defensa de Vinícius: “No entiendo las críticas, su fútbol es divertido”

🗣 João Félix: "Vinícius no provoca; quizás lo critican porque es mejor que los demás. Porque hace regates que no hace el resto. Porque marca goles que otros no. Le diría que siga haciendo lo mismo. El fútbol no es solo dar patadas o defender. Tiene que tener magia".



🗞 As. pic.twitter.com/7gp1zmqzo5