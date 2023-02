Carlo Ancelotti cree que el título del Mundial de Clubes empujará al Real Madrid a un final de temporada de “muchísima confianza”

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este sábado luego de conseguir el quinto Mundial de Clubes de su historia venciendo 5-3 al Al-Hilal que el logro podría darle confianza a su equipo para afrontar el cierre de temporada en La Liga española y la UEFA Champions League.

Según las palabras de Ancelotti, el título representa una imponente victoria que dará el empuje necesario al equipo para el difícil futuro que tendrán por delante.

“Lo hemos hecho bien arriba. Es un título importante para todos los madridistas y para nosotros, va a ser un impulso para preparar bien el final de temporada, donde nosotros tenemos muchísima confianza. La caldera está llegando a la temperatura”, dijo en zona mixta.

Aunque fue una victoria bien ganada Ancelotti fue crítico en cuanto a la labor de sus dirigidos, que terminaron encajando hasta tres goles por errores defensivos.

“Esto pasa en los partidos. Era un partido cerrado y se ha abierto en tres ocasiones, pero tenemos que mirar en lo que hemos conseguido, porque esto acaba una temporada pasada inolvidable”, puntualizó.

“Tengo que buscar sitio en la vitrina porque está bastante llena“, añadió en tono de broma tras conquistar su octavo título con el Real Madrid, igualando los que consiguió en su tiempo en el Milan.

Por último el experimentado dirigente reiteró que no desea hablar más de su futuro, esto luego de los rumores que lo vinculan con la Selección de Brasil.

“No sé nada. Estoy muy contento aquí, hasta que no me echen, que es una mala palabra, me quedo aquí“, finalizó.

