Karla Birbragher, esposa de Jorge Bernal, hizo algo muy romántico para el ‘Día de los Enamorados’

Karla Birbragher, la famosa estilista de las estrellas, la que viste y deja bellas a muchas como Gaby Espino, Pamela Silva, Jacky Bracamontes, Aleyda Ortiz, entre otras, se está preparando para el ‘Día de los Enamorados’, y se hizo algo muy romántico para sorprender a su esposo, Jorge Bernal.

¿Qué se hizo? fue al beauty bar, Agave, en Miami, que pertenece a su amiga Gaby Espino, y se hizo uñas muy especiales, pero sobre todo delicadas. Bajo una base de esmalte de gel clarito, se pintó unos coranzoncitos pequeños en color blanco, que le dio ese toque top a sus manos.

¿Su secreto de belleza? Al igual que otras famosas, Karla es fan de ir al beauty bar de Espino, no solo porque mantiene sus manos y pies bellos, sino porque también cuida sus cejas haciéndose lamination y extensiones de pestañas, de esta manera, ella que no tiene un segundo libre entre sus dos hijos, su esposo, el vestir a las celebridades para sus producciones, y atender su tienda virtual, se garantiza que con estos tres toques básicos se ve impecable desde que se levanta hasta que se acuesta.

Karla, además de todo lo que te contamos, también da consejos súper útiles y comparte ideas desde sus redes sociales, como toda buena fashionista, es generosa con sus público y explica esos secretos que toda mujer debe saber para estar top de acuerdo a figura y con poco. View this post on Instagram A post shared by K A R L A B (@karlabstyle)

Y por supuesto, no se salva de las ya famosas bromas que le hace su esposo, Jorge Bernal, quien siempre ¡la asusta! ¿No me crees? Mira a continuación un par de ejemplos de lo que pasa cuando Karla está distraída. View this post on Instagram A post shared by 𝗕𝗥𝗡𝗔𝗟 (@jorgebernal) View this post on Instagram A post shared by 𝗕𝗥𝗡𝗔𝗟 (@jorgebernal)

