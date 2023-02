Kansas City Chiefs conquistó el Super Bowl de la NFL al vencer en un inolvidable partido a Philadelphia Eagles [Videos]

Con una actuación superlativa de Patrick Mahomes, aquejado de una lesión en el tobillo, Kansas City Chiefs venció 38-35 a Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII, que se llevó a cabo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con múltiples touchdowns,

En un emocionante partido de principio a fin fueron los Chiefs quien alzaron el trofeo Vince Lombardi que corona al ganador del Super Bowl de la NFL, aunque no fue nada fácil conseguir la victoria, en un partido que tuvo acción desde los primeros minutos del primer cuarto.

Philadelphia tomó rápido la delantera ante Kansas City luego que su quarterback Jalen Hurts comenzara al máximo nivel acertando pases para que su ofensiva ganara yardas.

En apenas dos minutos fue el propio mariscal quien tomó la pelota para anotar un touchdown terrestre y conseguir la primera anotación para su equipo; Jake Elliot puso el adicional al marcar el gol de campo para el 0-7.

La respuesta de los Chiefs no se hizo esperar y llegó casi de inmediato por intermedio de sus grandes estrellas, Patrick Mahomes y Travis Kelce.

El quarterback mandó un pase de anotación para el ala cerrada que terminó recibiendo sin problemas para el touchdown, mientras que Harrison Butker puso el adicional para el 7-7 con una patada en todo el centro.

Mahomes to Kelce but make it Super.



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/2O8sClXZIM — NFL (@NFL) February 13, 2023

El mismo Butker pudo aportar otro punto en un intento de 42 yardas, pero su remate se estrelló en el poste fuera de la zona de anotación, siendo este el último intento que llamó la atención en el primer cuarto.

Para el segundo cuarto todo arrancó como en el pasado, luego que A.J. Brown recibiera un espectacular pase de Jalen Hurts desde 45 yardas para concretar el segundo touchdown de la noche para Eagles, con el adicional de Elliot para el 7-14 de manera efectiva.

Sin embargo, el partidazo inmaculado de Hurts llegó a su fin cuando en una nueva ofensiva cometió un fumble y el mismo lo tomó Nick Bolton para marcar el segundo TD para Chiefs y el segundo adicional de Butker (14-14).

CHIEFS TIE IT BACK UP WITH A SCOOP AND SCORE



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/3uHVnyCwfW — NFL (@NFL) February 13, 2023

Pero Hurts no se iba a quedar con esa espina y en la siguiente jugada comandó a su equipo a irse adelante una vez más en el marcador, consiguiendo su segunda anotación de la noche y nuevamente por vía terrestre.

Añadiendo el punto extra, Elliot consiguió su tercer gol de campo de la noche y puso por tercera vez en la noche la delantera para Eagles (14-21). It's too easy for @JalenHurts.

Third TD of the night.



Third TD of the night.



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/rzcK3UEfve— NFL (@NFL) February 13, 2023

Aunque Kansas City intentó responder de inmediato, no pudo concretar ninguna acción de peligro y la peor de las noticias llegó cuando Mahomes, en un intento por evitar ser capturado fue derribado por la defensa rival pero en la caída se resintió en la lesión de su tobillo.

Dicha lesión había ocurrido en el juego divisional ante Jacksonville Jaguars, donde su tobillo derecho se dobló y por esta razón había sido duda en las últimas semanas para el encuentro del Super Bowl.

Faltando cuatro segundos del segundo cuarto Jake Elliot puso su cuarto gol de campo para aumentar la diferencia a 10 y poner el marcador 14-24 a favor de Eagles.

Durante el Medio Tiempo del Super Bowl fue el turno para la cantante Rihanna, que se robó todas las miradas al aparecer en unas plataformas aéreas desde donde interpretó sus más grandes éxitos, destacando Umbrella, Pour It Up, We Found Love o Diamonds, este último con el cual cerró.

Tras el espectáculo de la originaria de Barbados, se regresó a la acción y rápidamente Kansas City buscó descontar la diferencia y lo consiguió por intermedio del novato con ascendencia hispana, Isiah Pacheco, que aprovechó un pase del lesionado Mahomes para conseguir el 21-24 con el adicional de Butker.

7th round rookie scoring a TD in the Super Bowl.



Pretty cool, @isiah_pachecoRB.



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/xQUel4FaYY— NFL (@NFL) February 13, 2023

El golpe lo sintió Eagles y por poco caen en desgracia cuando un balón perdido en una tacleada lo tomó Nick Bolton para anotar su segundo touchdown de la noche, pero la decisión fue revertida por los jueces del encuentro, lo que dejó el mismo marcador en la pizarra del State Farm.

Esto lo tomó Philadelphia tomar aire y, restando 1:45 en el reloj, una vez más consiguiera un gol de campo para aumentar la diferencia a 21-27, cerrando de esta manera el tercer cuarto.

Aunque la prioridad de Eagles era evitar la reacción de Chiefs esto no fue límite para Mahomes afectado por su tobillo porque dos minutos después de recién comenzado el último capítulo apareció una vez más para poner arriba a su equipo por primera vez en todo el partido luego del cuarto punto de Butker con el gol de campo. TIE GAME. HERE WE GO.



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/kibzBw5WYe— NFL (@NFL) February 13, 2023

Mahomes terminó logrando su tercer pase de anotación en el encuentro para el 28-27.

En la siguiente ofensiva Philadelphia no pudo lograr un productivo ataque y en el despeje Kadarius Toney tomó el balón y sin detenerse corrió 64 yardas para dejar a nada del quinto touchdown de Kansas City.

KADARIUS TONEY TAKES IT DOWN TO THE 5 YARD LINE.

THIS GAME. 🔥🔥🔥



THIS GAME. 🔥🔥🔥



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/bFMl6VQPUA— NFL (@NFL) February 13, 2023

Luego de dos intentos fallidos de cara al gol, Skyy Moore recibió sin problemas un pase de seis yardas de Mahomes y aumentar la diferencia 35-27. The @Chiefs climb all the way back! INCREDIBLE.



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/XtvvOEEKJE— NFL (@NFL) February 13, 2023

Para cuando restaban 5:15 en el marcador Philadelphia siguió con el emocionante encuentro gracias a Jalen Hurts, que por cuarta vez en el encuentro anotó y consiguió igualar el encuentro, añadiendo una conversión que sumó los dos puntos para igualar 35-35 una vez más el partido. FOUR TOUCHDOWNS FOR @JalenHurts. WOW.



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/4gMQdgM7Gm— NFL (@NFL) February 13, 2023

Cuando todo parecía que el partido se iría a la prórroga y restando ocho segundos, Butkler convirtió un gol de campo para el 38-35 que le dio el título a Kansas City Chiefs el tercer título de su historia. .@buttkicker7 gives the @Chiefs the lead with 8 seconds left!



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/zic4DWtJ0a— NFL (@NFL) February 13, 2023

