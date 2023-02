Revelan el setlist que cantaría Rihanna en el show del medio tiempo del Super Bowl

Solo faltan pocas horas para la celebración del partido por el título de la NFL que enfrentará a los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, y ya todo está listo para demostrar un gran espectáculo.

Uno de los atractivos más grandes del Super Bowl es el show del medio tiempo, que en esta ocasión será protagonizado por Rihanna.

Aunque la artista ha mantenido de manera hermética el setlist que presentará en el State Farm Stadium, ha soltado algunos detalles de cómo será el espectáculo.

En redes sociales se ha filtrado la presunta lista de temas que cantaría Rihanna en el medio tiempo del encuentro más importante de la NFL.

Diamons, Umbrella, Work, Can’t remember to forget you, Don’t stop the music, This is what you came for, Love the way you lie, The Monster, Where have you been y Love on the brain serían los temas que escogió para el show.

“Condensar 17 años de trabajo en 13 minutos es muy difícil. Hemos tenido que quitar algunas canciones, pero creo que hemos hecho un buen trabajo“, afirmó Rihanna a los medios.

“El reto físico ha sido inmenso. Te estás moviendo durante minutos, tratado de meter dos horas de espectáculo en trece minutos. Desde que empiezas no paras hasta el último segundo por lo que requiere mucho de tu cuerpo”, sentenció.

De esta manera, Rihanna dejó claro que ha preparado un gran repertorio y puesta en escena para sorprender a los espectadores este domingo.

