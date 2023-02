Shakira le envía un emotivo mensaje a Rihanna antes de su show en el Super Bowl

La cantante Shakira este domingo compartió una foto conmovedora con sus más de 82 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que sale acompañada de Rihanna, al tiempo que le envió sus mejores deseos para el show del medio tiempo que será realizado este domingo.

“Recordando buenos momentos y deseándoles las mejores vibras para el show de esta noche, ¡Rih! 🥰 @badgalriri #SBLVII #AppleMusicHalftime”, fue el mensaje que acompañó la imagen donde ambas salen con una sonrisa que abarca sus rostros.

“Condensar 17 años de trabajo en 13 minutos es muy difícil. Hemos tenido que quitar algunas canciones, pero creo que hemos hecho un buen trabajo“, expresó Rihanna a los medios de comunicación.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que en pocos minutos de publicación más de ocho mil personas mostraron su emoción tras pensar que podría existir la probabilidad que ellas cantaran ‘Can’t remember to forget you’ en el medio tiempo.

“Un junte tranquilo por suerte”, “No nos ilusiones”, “Yo esperando que cantaran juntas esta noche”, “Te amo, yo no te cambiaría ni por un Lambo”, “Obviamente tú también vas a cantar”, “Las reinas”, “Otra colaboración juntas”, “Shakira Isabel más te vale que te aparezcas en ese show ok? Ok”, “A ver, tómate una selfie en la puerta de tu casa y me muestras el reloj con fecha y hora”, “Te desearía ver junto a Rihanna en el Super Bowl hoy”, “Por favor Shaki, aparece con Riri”, “Shak esperamos que tú estés presentes ahí también”, “Tú saliendo con ella sería el acontecimiento más importante después del descubrimiento de América”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

Este domingo los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles serán los dos equipos que se enfrentarán para conocer el nombre que llevará el título de la NFL, y que además será realizado en el State Farm Stadium.

