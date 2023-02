Potro Gutiérrez cuenta todo sobre su permanencia en Cruz Azul: “Hasta que no te digan gracias, esto sigue”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, se ha convertido en uno de los temas más controversiales del presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX, debido a que la directiva del club no ha tomado la decisión de finalizar su contrato a pesar de los negativos resultados registrados en este arranque de campeonato.

Una nueva muestra de los problemas dentro de la institución se registró este fin de semana, cuando perdieron ante el Club Toluca en una nueva actuación de malas decisiones por parte de los cementeros; a pesar de eso, todavía no ha recibido la llamada para dejar su cargo y se mantiene como el estratega de la institución hasta nuevo aviso.

Durante la conferencia de prensa posterior al juego, Gutiérrez destacó que ha platicado con los dueños del club y estos le siguen mostrando su apoyo, por lo que solo dejará el banquillo celeste si recibe una notificación oficial de su destitución.

“Hasta que no te digan gracias, esto sigue y en ese sentido hemos hablado con la directiva y ellos han mostrado confianza. Entendemos que evidentemente esta inercia que llevamos pensamos que hoy podíamos romperla y no fue. Pero vamos, hasta que no se me dé un mensaje oficial podría comentar algo al respecto, son situaciones que marcan los equipos y esta inercia, tenemos que salir de ella”, expresó.

“Eso habría que preguntárselo a la persona adecuada, de la continuidad o no. Hoy planteamos un partido para ganarlo”, añadió el Potro Gutiérrez al ser cuestionado en varias oportunidades sobre su continuidad.

Para finalizar, el director técnico resaltó que buscará acabar con la mala racha ante Puebla el próximo viernes, donde buscará alcanzar su primer triunfo, ya que apenas cosechó un empate y cuatro derrotas en cinco juegos, por lo que apenas suman un punto.

“Hay que seguir buscando esa eficacia y encontrar ese equilibrio para complementar el partido. Hoy vienes a Toluca, un buen rival, le haces juego y tienes que complementarlo con un buen resultado”, señaló.

Es importante resaltar que el presidente de Cruz Azul, Manuel Velázquez, abandonó el Estadio Nemesio Diez sin hablar con el Potro Gutiérrez, por lo que se espera que tengan una reunión este lunes para tratar los temas a mejorar en la institución deportiva.

