Trabajadora pide licencia médica en su trabajo por sufrir un atentado y su jefe busca reemplazarla sin avisarle

En un video viral, la usuaria de TikTok Gisselle Montero (@babyg.888) afirmó que su jefe publicó su puesto de trabajo en Indeed, un popular sitio de anuncios clasificados de empleo, después de que ella fue hospitalizada por múltiples heridas de bala.

Ella escribió en un texto superpuesto en el video: “Cuando estaba de licencia médica y le envié a mi jefe todas mis notas médicas porque me dispararon 8 veces y me quedé con un hombro fracturado, múltiples heridas de bala y no podía caminar por un mes y mi compañero de trabajo me envió una captura de pantalla de mi trabajo publicado en hecho”.

Montero subió varios clips explicando el tiroteo en el que estuvo envuelta.

Ella dijo que el padrastro de su novio le disparó ocho veces el Black Friday en 2022. Inicialmente pensó que el hombre le disparó con una pistola de aire comprimido y fingió estar muerta después de que la primera bala la alcanzó.

Después de escucharlo subir las escaleras, Montero llamó al 911 y les informó del ataque. Cuando la policía llegó a la escena, Robert Lechtanski, de 62 años, se había suicidado y había matado a su esposa, Debbie.

El portal noticioso Local News Outlet WNDU informó sobre el asesinato-suicidio. Montero, Debbie y Lechtanski fueron los únicos baleados en el incidente. Había otras dos personas en la casa que, afortunadamente, resultaron ilesas en el ataque de Lechtanski.

A pesar de la gravedad de sus heridas, Montero dijo que su jefe no perdió el tiempo tratando de reemplazarla en su empleo.

Los usuarios de TikTok que vieron la publicación instaron a la TikToker a buscar asesoría legal, particularmente para una demanda por despido injustificado.

Montero respondió que ella y varios compañeros de trabajo estaban considerando demandar, ya que ya tenían otras experiencias negativas con la empresa.

De acuerdo con diversas normas legales, las empresas no pueden rescindir el contrato de un trabajador mientras se encuentra en licencia médica, ni pueden despedir a un trabajador si se puede probar que las causas de su rescisión estuvieron directamente afectadas o relacionadas por motivos médicos.

