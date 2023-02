WBC: Mánager de Venezuela explica las ausencias de Carlos Carrasco, Brusdar Graterol y Robert Suárez [Video]

Hace pocos días fueron anunciados los rosters de la selecciones que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol, y en el caso de Venezuela, así como otros, llamó la atención la ausencia de tres importantes lanzador como lo son el abridor Carlos Carrasco y los relevistas Brusdar Graterol y Robert Suárez.

Ante la ola de rumores sobre estos jugadores, el propio mánager del conjunto venezolano, Omar López, se ha tomado el tiempo para explicar los tres casos en una entrevista concedida al periodista Daniel Álvarez Montes en el podcast ‘El Extrabase’.

Carlos Carraco

Inicialmente, el entrenador de Venezuela se refirió a la situación del abridor de los New York Mets, Carlos Carrasco, quien viene de temporadas difíciles debido a distintos problemas de salud, por lo que ambas partes prefirieron no forzarlo.

“Sabes que él ha pasado por muchas cosas en su carrera profesional, desde su enfermedad hasta sus problemas del brazo, entonces siempre le ha costado estar en un proceso que le permita estar en plenitud de sus condiciones”, indicó López.

“Con todas estas restricciones, él tenía que hacer una preparación diferente a la que siempre hace y, teniendo en cuenta que tiene varios años, era preferible que, con todas estas restricciones, se preparara para su temporada (de MLB), por eso aceptamos su decisión de no participar en el Clásico. Lo entendimos”, agregó.

Robert Suárez

Por su parte, la ausencia del relevista de los San Diego Padres, Robert Suárez, quien se perfilaba a ser el cerrado de su selección, se debe a lesiones de rodilla que sufrió en el pasado, algo que generaba preocupación en el conjunto californiano y por lo que han decidido no convocarlo para este torneo.

“Robert desafortunadamente no nos va a poder acompañar por problemas en su rodilla en el pasado debido a su trabajo. La gente de San Diego estaba preocupada de que se tenga que exponer a esa intensidad de trabajo y, teniendo en cuenta que acaba de firmar un contrato multianual, es entendible. Sabemos que en un futuro va a representar a su país”, explicó el piloto del equipo ‘Vinotinto’.

Brusdar Graterol

El último caso pero no menos importante, tiene como protagonista al relevista de Los Ángeles Dodgers, Brusdar Graterol, quien se encontraba en la lista de lesiones crónicas, por lo que le fue imposible a la Federación Venezolana recibir el permiso de la organización angelina.

“Lamentablemente fue el único de los que se encontraba en lista crónica que no pudimos ganar y lamentándolo mucho, el seguro no lo va a poder cubrir, por ello no podrá participar en el Clásico”, sentenció Omar López.

Lea también:

– Miguel Cabrera y Ronald Acuña lideran el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

– México afronta el Clásico Mundial de Béisbol “sin presupuesto”, pero con la ilusión de llegar a la final

– Derek Jeter será el nuevo analista de la cadena FOX para la temporada 2023 de MLB [Video]