Aumento de presencia policial en las escuelas de NYC divide a padres de familia y estudiantes

El fin de semana el NYPD anunció un plan para poner freno a la violencia escolar que se ha venido registrando este año en inmediaciones de centros educativos de la Gran Manzana, como el ocurrido el miércoles pasado en la escuela Williamsburg Charter School, de Brooklyn, donde dos estudiantes y un guardia de seguridad escolar resultaron heridos de bala.

La policía explicó que en respuesta a incidentes recientes, el NYPD aumentará la cantidad de oficiales de coordinación juvenil (conocidos como YCO) en toda la ciudad, estimada en unos 350 agentes, a 462, ordenando que haya seis uniformados en esos grupos especiales por cada distrito, al mando de un sargento.

“La seguridad de los estudiantes es una prioridad para el Departamento de Policía de Nueva York y monitoreamos y evaluamos regularmente las condiciones delictivas en las escuelas y sus alrededores”, dijo un vocero del NYPD. “Estos oficiales serán asignados a Sargentos que supervisarán a los YCO. Además, el personal administrativo del recinto se utilizará para patrullar las salidas en las escuelas designadas y nos aseguraremos de que los Equipos de Seguridad Escolar del Distrito de Tránsito se desplieguen estratégicamente”.

Y aunque un amplio sector de padres de familia y estudiantes aplaudieron la iniciativa, que incluye además el aumento de presencia policial en escuelas problemáticas, al igual que un trabajo conjunto con uniformados del sistema de transporte, para garantizar la seguridad de estudiantes y personal dentro y fuera de las aulas, otros rechazan el plan y exigen que se invierta más en consejeros y no en uniformados.

Maud Maron de la organización New York Safety Coalition, se puso del lado de quienes avalan la iniciativa del NYPD y aseguró que padres de familia en los cinco condados han estado esperando hace mucho tiempo que se refuercen las medidas de seguridad y exigió que las labores de protección se den dentro y fuera de los edificios escolares.

“Durante más de un año la coalición de seguridad escolar ha estado solicitando el regreso del equipo de trabajo uniformado y las oficinas de coordinación de vecindarios fuera de algunas de nuestras escuelas que más lo necesitan”, aseguró la vocera de la organización de padres de familia. “Queremos que nuestros hijos estén seguros, no solo en las escuelas sino en el camino cuando llegan y cuando salen de las escuelas”.

Jackie Rowe-Adams, de la organización Harlem Mothers S.A.V.E, quien perdió a sus dos hijos en medio de la violencia con armas de fuego, también respaldó el aumento de la presencia policial en las escuelas, y se opuso a quienes insisten en que se le quiten fondos al NYPD.

“Si (esta iniciativa) pudiera ayudar a salvar la vida de un niño, mi vida no sería en vano”, dijo la activista, quien exigió a la Administración Municipal implementar los planes que sean necesarios para frenar el auge de armas en las escuelas y los incidentes violentos. “Necesitamos a nuestra policía. No vamos a quitarle fondos a la policía”.

Pero no todos ven con buenos ojos el aumento policial, pues consideran que promueve más la vigilancia extrema de una parte de la población estudiantil a la que ya se ha tratado de manera discriminatoria y no ayuda en lo absoluto a resolver necesidades de las comunidades que generan violencia.

“Durante años, el Departamento de Policía de Nueva York ha intentado responder a los incidentes violentos a través de iniciativas de ‘(presencia) total’ o ‘aumento (policial)’ y los problemas persisten, ya sea cerca de las escuelas o en el metro, porque seguimos ignorando que los problemas sociales de nuestra ciudad no se resuelven con más policías”, aseguró Josmar Trujillo, padre de familia y director adjunto del Proyecto de Organización de la Reforma Policial, quien se mostró preocupado con el anuncio.

Un sector de la ciudad no quiere policías en las escuelas de NYC

“El aumento de los Oficiales de Coordinación Juveniles (YCO) es preocupante porque ese programa, que comenzó bajo el anterior comisionado del NYPD, Dermot Shea, se lanzó como una forma de generar inteligencia policial en torno a los jóvenes, lo que generó preocupaciones sobre perfiles de discriminación y el acoso policial”, agregó el activista. “La Ciudad debería hacer inversiones históricas en más consejeros escolares, asistentes, mediadores y otros trabajadores no policiales que puedan llegar a las causas fundamentales de la violencia, como el trauma, la pobreza y el estrés, cosas que empeoraron con la pandemia de COVID”.

Mariana García, madre de dos adolescentes quienes estudian en escuelas de El Bronx, también se mostró contra el aumento de policías en las escuelas y urgió a la Administración Municipal a invertir más en programas extra curriculares y formación vocacional para que los niños tengan más opciones y oportunidades.

“Poner más policías en las escuelas no va a resolver las problemáticas de violencia que existen, porque lo que hacen los oficiales es tratar a nuestros niños como si fueran delincuentes y hay que entender que son niños, incluso los mal portados, a quienes hay que guíar mejor y ayudar, no criminalizar”, dijo la madre colombiana. “Es evidente que hay que hacer algo para frenar estas muestras violentas y acciones armadas entre los adolescentes, pero la manera no es con policías sino con recursos a proyectos educativos, talleres de formación sobre los talentos de los niños y consejeros”.

La coalición Dignity in Schools, advierte que la presencia policial en los planteles tiene consecuencias negativas, e insta a que se implementen estrategias para “reimaginar” planes para proteger a los estudiantes y mantener seguras las escuelas, con “trabajadores de intervención comunitaria, constructores de paz, intervencionistas de comportamiento, coordinadores de justicia restaurativa o transformadora (…) para prevenir y abordar problemas y conflictos de seguridad”.

Natasha Capers, directora de la Coalición para la Justicia Educativa de Nueva York, aseguró que la Ciudad no puede seguir ignorando las voces de estudiantes de las escuelas, quienes llevan años pidiendo escuelas más seguras no policiales.

“Durante más de una década, los jóvenes que asisten a las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York se han estado organizando por escuelas más seguras y han descrito lo que es eso: adultos cariñosos y afectuosos, aulas que sean culturalmente receptivas, educadores que se parezcan a ellos y se preocupen por ellos, más orientación y trabajadores sociales para ayudarlos en sus vidas y a planificar su futuro”, dijo la activista, insistiendo en la necesidad de que sean financiadas con programas sólidos y oportunidades extracurriculares.

La líder comunitaria agregó que es bien sabido que los estudiantes continúan diciendo que la policía los hace sentir menos seguros.

“Si las escuelas son para nuestros hijos, ¿cuándo vamos a escuchar lo que tienen que decir?. Ellos dicen que no más policías, que las escuelas sin policías con todas las cosas mencionadas anteriormente no solo los harán más seguros, sino que los prepararán para su futuro”, agregó Capers.

Violencia, armas y policías en las escuelas de NYC en cifras