CUNY aumentó la inscripción para grupos de las minorías según nuevo estudio

Según un nuevo estudio realizado por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), los estudiantes de último año de la escuela secundaria pública de Nueva York que se conectaron con un mentor de compañeros de CUNY durante el verano tenían 7 puntos porcentuales más de probabilidades de inscribirse en la universidad en comparación con aquellos que no lo hicieron.

El análisis realizado por la Oficina de Investigación Aplicada, Evaluación y Análisis de datos de CUNY de más de 53,000 estudiantes en el programa 2020 mostró ganancias más significativas entre los estudiantes negros, hispanos y que vivían en vecindarios de bajos ingresos, es decir hubo un aumento de 8 puntos porcentuales para los estudiantes negros y un aumento de 9 puntos porcentuales para los hispanos en comparación con 6 de aumento porcentual para los estudiantes blancos. Los estudiantes se inscribieron en escuelas de CUNY y fuera de CUNY.

El programa denominado ‘College and Career Bridge for All’, una asociación entre CUNY y las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, utiliza consejeros y datos de admisión en tiempo real para ayudar a los estudiantes del último año de secundaria a navegar el proceso de admisión e inscripción universitaria. Los estudiantes que aún no habían solicitado ingresar a la universidad en mayo también pudieron encontrar apoyo a través de esta iniciativa, y fue especialmente eficaz para aumentar las solicitudes tardías de estudiantes de jóvenes afroamericanos e hispanos.

El Dr. Félix Matos Rodríguez canciller de CUNY destacó la respuesta de los estudiantes de secundaria. /Cortesía CUNY

“Este estudio destaca la gran diferencia que supone para los estudiantes de último año de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York obtener ayuda con la admisión a la universidad, la inscripción y la ayuda financiera, en particular cuando la ayuda proviene de mentores, estudiantes universitarios que han pasado por el proceso ellos mismos no hace mucho tiempo”, manifestó el canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez. “Estamos muy orgullosos de College and Career Bridge for All, una de las muchas iniciativas fructíferas y ambiciosas que hemos lanzado con las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. Necesitamos este tipo de colaboraciones creativas para servir mejor a nuestros estudiantes, especialmente a los más vulnerables”, acotó.

“Podemos medir nuestro éxito por lo bien que estamos preparando a todos nuestros estudiantes para la universidad y la carrera, y los resultados del programa College and Career Bridge for All muestran que estamos ganando terreno en ese esfuerzo”, expresó el canciller escolar David C. Banks. “Estoy encantado de que nuestra colaboración con CUNY en este proyecto esté dando frutos con ganancias significativas en la inscripción universitaria, particularmente entre nuestros estudiantes más vulnerables”, agregó.

El servicio de asesoramiento gratuito de verano entre compañeros, lanzado en 2016, conecta a los graduados de la escuela secundaria con estudiantes universitarios pagados y ahora está disponible para todos los estudiantes de último año que asisten a una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York.

El objetivo de la iniciativa, que es un modelo de exclusión voluntaria, es reducir el llamado “deshielo en verano”, un problema común por el cual los estudiantes de último año de secundaria aplican y son aceptados en las universidades, pero finalmente no llegan a inscribirse en el otoño.

El programa tiene un beneficio doble al proporcionar a los entrenadores de estudiantes una valiosa experiencia laboral remunerada. Esto les ayuda no solo a desarrollar las habilidades que necesitarán para tener éxito en futuras pasantías u oportunidades laborales, sino que también aumenta potencialmente su movilidad económica, que es una parte vital de la misión de CUNY.