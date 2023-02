Jugadores muestran su romanticismo: Cristiano Ronaldo, Ángel Di María y Paulo Dybala postean su San Valentín en las redes sociales

El 14 de febrero es conocido mundialmente como el día del amor y los jugadores de fútbol no se escapan y demostraron su romanticismo por las redes sociales.

Cristiano Ronaldo es la persona más seguida en Instagram y desde temprano el 14 de febrero posteó en su cuenta una foto con su actual pareja Georgina Rodríguez con el mensaje: “Happy Valentine’s Day meu amor! So lucky to have you in my life”