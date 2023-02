Piden a gobernadora Hochul demostrar su amor por los inmigrantes apoyando seguro médico para indocumentados

Para Dolores Juárez, una inmigrante que vive en Staten Island, el Día de San Valentín fue diferente, pues a diferencia de otros años, este 14 de febrero quiso dedicárselo a la gobernadora, Kathy Hochul, a quien le pidió que demuestre el verdadero amor que siente hacia las comunidades más vulnerables, y empuje dentro de sus prioridades presupuestales la ampliación del acceso a atención médica para todos en Nueva York.

Rodeada de decenas de inmigrantes, activistas y líderes políticos, este martes la trabajadora latina se paró en la sede de la Gobernación del Estado, en Manhattan, para pedirle a la Gobernadora que ablande “su corazoncito” y empuje el llamado proyecto “Cobertura para Todos”, que beneficiaría con servicios de salud a a unas 245,000 personas sin seguro médico en todos los rincones de Nueva York y de paso le ahorraría al Gobierno más de $500 millones al año.

“Yo he sufrido de diabetes durante mucho tiempo, sin embargo, debido a que no tengo acceso a un seguro médico y al alto costo de los medicamentos, no he podido comenzar mi tratamiento. Esto hace que mi enfermedad progrese y ponga en riesgo la integridad de mi salud en general”, dijo Dolores, en medio de carteles donde se leían frases como “Hochul ama a los inmigrantes” y “Hochul no juegues con mi salud“. “Exijo que la Gobernadora actualice su solicitud de exención para incluir a personas como yo, y que la Legislatura estatal apruebe Cobertura para todos”.

La iniciativa de ley busca que se de vía libre al Plan Esencial para cubrir con seguro médico a todos los neoyorquinos que ganan hasta el 250% del nivel federal de pobreza, independientemente de su estatus migratorio.

El Senador estatal Gustavo Rivera, promotor del proyecto de ley, pidió a la mandataria estatal y a sus colegas legisladores que echen a andar la iniciativa que hará que el Estado sea más saludable, al tiempo que beneficiará a los proveedores de atención médica haciendo que sean más estables financieramente, al brindarles a los neoyorquinos sin seguro otras opciones de atención además de la sala de emergencias.

“El año pasado, ampliamos la elegibilidad para Medicaid a los neoyorquinos indocumentados de 65 años o más y a las nuevas mamás durante un año después de dar a luz. Esta fue sin duda una gran victoria, por lo que lucharemos contra un retraso en su implementación mientras trabajamos para expandir esta cobertura a todos los neoyorquinos“, dijo el senador latino. “Quiero felicitar a Make the Road New York por el lanzamiento de esta campaña y estoy emocionado de trabajar con ellos para garantizar que nuestros vecinos indocumentados tengan acceso a la atención médica que merecen”.

La asambleísta Jessica González-Rojas recordó que la Gobernadora Hochul prometió ponerse del lado de los más necesitados, y en pleno San Valentín le pidió cumplir su palabra como un gesto de amor.

“Ella dijo que incluiría una solicitud en la exención 1332 de cobertura para neoyorquinos indocumentados el año pasado y no lo hizo. Estamos gastando cientos de millones de dólares en Medicaid de Emergencia cuando podemos pedirle al gobierno federal que nos permita utilizar el Fondo Fiduciario del Plan Esencial de $9,000 millones para hacer esto“, dijo la Legisladora de Queens. “Es lo correcto y nos permitiría gastar más de $500 millones en muchas otras prioridades. Nos permitiría reembolsar $100 millones a la Ciudad de Nueva York que actualmente gasta para brindar atención no remunerada. Debemos proporcionar cobertura de atención médica a los neoyorquinos indocumentados este ciclo presupuestario”.

La concejal de la Gran Manzana, Carmen de la Rosa, con mucha emoción insistió en que la fuerza laboral inmigrante es la columna vertebral de la economía y no es justo que el Estado siga dándoles la espalda en cuestiones de salud.

En el Día de San Valentín, manifestantes pidieron a la Gobernadora Hochul empujar plan de atención de salud para todos.

“Si realmente creemos que la atención médica es un derecho humano, entonces debemos creer que todos los neoyorquinos merecen acceso a la atención médica. Hacemos un llamado a la gobernadora Hochul para que recuerde su promesa a los neoyorquinos, recuerde su promesa a las comunidades de inmigrantes y se asegure de que el proyecto Cobertura para todos esté en el presupuesto”, dijo la política dominicana. “Queremos un presupuesto justo que no excluya a nuestras comunidades”.

La concejal Jennifer Gutiérrez también levantó su voz en apoyo al plan de cobertura médica para indocumentados y pidió no seguir retrasando la implementación de ese derecho.

“Exigimos a la gobernadora Hochul que garantice que todos los neoyorquinos, incluidos los inmigrantes, puedan acceder a la cobertura de atención médica. Hemos estado aquí antes, y esto no puede seguir pasando”, dijo la legisladora de Brooklyn. “La salud es un derecho humano. Cuando los inmigrantes no pueden ir a trabajar porque están enfermos o temen una gran factura médica que afecta nuestra economía y nuestra comunidad, es esencial que todos los neoyorquinos, incluidos los inmigrantes, estén incluidos en la solicitud de exención”.

La oficina de la Gobernadora Hochul no respondió al llamado de los inmigrantes con ningún comentario.