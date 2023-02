Fallece Raquel Welch, icono sexual de los setenta, con 82 años

Raquel Welch falleció este miércoles 15 de febrero, la información fue confirmada por la familia de la fallecida, así lo reportó el sitio TMZ. Sobre las razones de su fallecimiento, estas aún son desconocidas. Lo único que reportó el medio fue que ésta perdió la vida luego de sufrir “una breve enfermedad” sobre la cual no brindaron más detalles.

En la industria del cine Welch se abrió paso de la mano de Elvis Presley, gracias a un pequeño papel en la cinta “Roustabout”, luego obtuvo roles más importantes y es recordada por proyectos como “One Million Years B.C.”. Su carrera siguió su curso y con el pasar de los años se convirtió en todo un icono sexual de la década de los setenta.

De la cinta de 1996, “One Million Years B.C.”, se dicen muchas cosas, pero todos saben que la imagen de Welch en bikini la convirtió en la mujer que todos querían ver. Su belleza era palpable y su talento innegable. Sin embargo, el machismo de la época y de la industria la etiquetó sólo como “el cuerpo”.

En el cine lo último que vimos de Raquel Welch fue su cinta junto Eugenio Derbez, “How to Be a Latin Lover”. Antes de este proyecto, Welch formó parte del proyecto “Forget About It” en el año 2005, ya llevaba varios años retirada de la industria del cine.

Raquel Welch y Eugenio Derbez en la premier de la cinta “How To Be A Latin Lover” en abril 2017. / Foto de Getty Images.

