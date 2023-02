Helicóptero militar Black Hawk se estrella cerca de una carretera de Alabama; reportan 2 muertos

Al menos dos personas murieron luego de un accidente de helicóptero militar este miércoles por la tarde cerca de la autopista 53 cerca de Huntsville, Alabama.

La oficina del alguacil del condado de Madison dijo que el terrible accidente ocurrió a las 3 de la tarde hora local cerca de la intersección de Burwell Road y la autopista 53 cerca de Huntsville, Alabama.

Don Webster de Huntsville Emergency Medical Services dijo que el helicóptero se incendió tras el impacto. Webster compartió que había dos personas en el helicóptero y que ambas murieron en el feroz accidente.

Ningún automóvil o peatón resultó herido como resultado del accidente, confirmó Fox News Digital.

Madison County Sheriff’s deputies are on the scene of a helicopter crash. The area affected is Highway 53 near Burwell Road. We anticipate evening traffic to experience heavy delays in this area throughout the evening. — Madison Sheriff AL (@mcsosheriffAL) February 15, 2023

La oficina del alguacil del condado de Madison dijo que el helicóptero era un Black Hawk. La policía no ha compartido lo que condujo al accidente fatal.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa instó a los automovilistas a tomar rutas alternas debido al cierre de la carretera. “Esperamos fuertes retrasos en esta área durante la noche”, dijo la oficina del alguacil.

Redstone Arsenal, una publicación del Ejército de los Estados Unidos, compartió en Facebook que estaba al tanto de la situación.

“Los primeros en responder están en la escena, y Redstone Arsenal apoya totalmente a las autoridades locales en su investigación activa”, dice la publicación. “Las investigaciones iniciales determinaron que el incidente no está relacionado con los activos del Redstone Arsenal, y continuaremos apoyando a las autoridades de la comunidad a medida que se desarrolle la situación”.

Por su parte, el congresista de Alabama, Dale Strong, publicó un tuit enviando sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en el accidente. I’m deeply saddened by the fatal helicopter crash that happened in Madison County today.



My heart hurts for those who lost their lives in this tragic incident and for their families as they learn of this news.— Dale W. Strong (@RepDaleStrong) February 15, 2023

“Estoy profundamente entristecido por el fatal accidente de helicóptero que ocurrió hoy en el condado de Madison”, escribió. “Me duele el corazón por aquellos que perdieron la vida en este trágico incidente y por sus familias al enterarse de esta noticia”.

También lee:

· Video: Enorme ola voltea por completo un barco durante un dramático rescate de la Guardia Costera

· Madre murió al saltar con su niño a las Cataratas del Niágara en Nueva York

· Autobús de migrantes en Panamá se sale de la carretera y mueren 39 personas