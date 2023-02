Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

El rock de Tipa Tipo en el Atrium

Los miembros del combo de pop retro de Brooklyn Tipa Tipo fusionan el espíritu del rock suave de los 70 y la música disco brillante con ritmos latinos. Originalmente formada en Lima, Perú, en 2010, la banda toca en vivo como un trío liderado por los coproductores Adele Fournet y Felipe Wurst con Jordan Auber en la batería. El grupo mezcla un bajo sintetizado contrapuntístico, armonías vocales ajustadas y texturas de guitarra eléctrica y piano. Tipa Tipo traerá su marca de rock vintage en español al Atrium del Lincoln Center (61 west 62nd street) para un doble estreno: su primera vez tocando en ese espacio y el concierto inaugural de canciones de su próximo EP “Cintas de Embalar”. Este jueves 16 de febrero, a las 7:30 pm. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org/

Cortesía

Danny Ocean en Irving Place

El cantante de música urbana Danny Ocean, creador de éxitos como “Me rehuso”, “Vuelve” y “Fuera del mercado”, traerá este viernes al Irving Place (17 Irving Place) su gira “Tour 2023”, donde presentará su material más nuevo,”@dannocean by Danny Ocean”. En este su segundo disco, el artista venezolano incluyó 16 temas en los que colaboran artistas como Tini, de Argentina, Tokischa, de República Dominicana, Guaynaa, de Puerto Rico y Dread Mar I, también de Argentina. Las puertas abren a las 7:00 pm. Entradas://www.livenation.com/

Cortesía

Noche de música con Afro Dominicano

El combo de funk-fusión Afro Dominicano infunde en sus canciones alma afrocaribeña: una mezcla de estilos folclóricos dominicanos e influencias pop que incluye merengue, bachata, samba, reggae, punk y R&B, todo filtrado a través de una sensibilidad única de Nueva York. El colectivo de músicos dominicano-estadounidenses inspirado en la justicia social celebra el próximo lanzamiento de su nuevo álbum con una noche de improvisaciones frescas y buenos momentos, con música de DJ Bembona, este viernes en el Atrium del Lincoln Center (61 west 62nd street). Gratis. A las 7:30 pm. Información: http://www.lincolncenter.org/

Cortesía

Isabel Pantoja en el United Palace

La cantante española Isabel Pantoja actuará este viernes 17 de febrero en el United Palace Theatre de Nueva York, en “El Concierto de los Enamorados. La artista sevillana trae su gira “Enamórate” a la ciudad, con la que lleva a los escenarios sus nuevas canciones y todos los clásicos de su carrera, como Hoy quiero confesar, Marinero de Luces, Era mi vida él y Así Fue, entre muchas otros. Puertas abren a las 6:30 pm, show a las 8:00 pm. El United Palace está ubicado en el 4140 Broadway de la calle 175, Manhattan. Boletos: https://unitedpalace.boletosexpress.com/

Carlos Alvarez/Getty Images

Ballet Hispánico honra a su fundadora

Ballet Hispánico tendrá una ceremonia para honrar el fallecimiento de la innovadora de la danza Tina Ramírez, que se llevará a cabo este sábado 18 de febrero, en el Kaufmann Concert Hall del 92NY (1395 Lexington Avenue New York, NY 10128). La icónica directora artística fundadora de la organización murió en paz el 6 de septiembre de 2022, rodeada de su familia. El memorial contará con las actuaciones de la Compañía Ballet Hispánico y Escuela de Danza, además de artistas invitados. A las 5:00 pm. El evento es abierto al público, previa registración en: http://www.92ny.org/event/life-and-legacy-of-tina-ramirez

Cortesía

La Filarmónica Nacional de Ucrania en el Lehman

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta este domingo 19 de febrero a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv de Ucrania, que interpretará las composiciones clásicas de Brahms y Sibelius. La destacada agrupación filarmónica presentará una actuación histórica dirigida por el director principal Theodore Kuchar y con la solista de violín Vladyslava Luchenko. La Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv de Ucrania se estableció oficialmente en 1902, y muchos de los mejores músicos del mundo han actuado con ellos, incluidos Sviatoslav Richter, Heinrich y Stanislav Neuhaus, Emil Gilels, Maria Yudina, David e Igor Oistrakh. A las 4:00 pm. Entradas: https://www.lehmancenter.org/events/ukranian-philharmonic.

Cortesía Lehman Center

Teatro LATEA honra a Martin Luther King”

Teatro LATEA, una compañía de teatro de artes escénicas que ha sido un elemento básico de la cultura latina durante más de 30 años, anuncia la programación de eMeLe-K 2023, un homenaje cultural al legado del Dr. Martin Luther King. La serie de una semana busca brindar un foro para afrolatinos, afroamericanos y todos los que creen en el ejemplo de vida del Dr. King y respetan su memoria. Los artistas y el público están invitados a participar en intercambios artísticos mientras celebran el movimiento de derechos civiles de los EE. UU. y las tremendas contribuciones que los afrolatinos hacen a la sociedad. El eMeLe-K 2023 se realizará hasta el 26 de febrero.LATEA está ubicado en el 107 Suffolk ST (2nd Fl) New York, NY 10002-3300 Para más información y venta de boletos visite: https://teatrolatea.org/showcases/

Archivo

‘Hip Hop Cinderella’ en el New Victory Theater

La galaxia ha perdido su ritmo, ¡y también Cenicienta! Al crecer en Planet Centra, se sentía tan ilimitada como las estrellas, pero ahora su madrastra celosa y sus dos hermanastras egoístas la hacen cuestionar su potencial. ¿Ayudará el Baile de Hip Hop Galáctico del Príncipe a Cenicienta a confiar en el poder de su voz? Esta es la premisa del show Off Broadway ‘Hip Hop Cinderella”, a cargo del grupo teatral AMAS MUSICAL THEATER, galardonado como pionero en Nueva York en diversidad y reparto multiétnico en las artes escénicas, desde 1968. El show familiar se está presentando en el New 42 Presents at New Victory Theater ( 209 W 42nd Street, New York, NY 10036 ) hasta el 26 de febrero. Información: https://www.newvictory.org/

Cortesía

Exhibición de “Bispo” en la Americas Society

Americas Society (680 Park Avenue) está presentando Bispo do Rosario: All Existing Materials on Earth, la primera exposición individual en los Estados Unidos del artista afrobrasileño Arthur Bispo do Rosario (n. 1909, Japaratuba, Brasil, m. 1989, Río de Janeiro), conocido como “Bispo”, quien durante su carrera, creó más de 1,000 objetos de arte en la Colônia Juliano Moreira, una institución psiquiátrica en Río de Janeiro donde vivió la mayoría de su vida. La muestra incluye textiles bordados a mano con elementos incorporados, esculturas de medios mixtos y su “Manto de la Anunciación”, su obra de arte más conocida, que iba a usar en el Día del Juicio. Co-curada por Aimé Iglesias Lukin, Ricardo Resende y Javier Téllez, con Tie Jojima, la exposición está organizada en colaboración con el Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea de Río de Janeiro. Estará abierta hasta el 20 de mayo. Información:https://www.as-coa.org.