Alex Speitzer está en desacuerdo de que lo llamen ‘brownface’

Alejandro Speitzer reacciona a las críticas que ha recibido por parte de simpatizantes del movimiento Poder Prieto, quienes lo han llamado “brownface” por lucir una piel morena en la serie “La Cabeza de Joaquín Murrieta” de PrimeVideo, ante lo que se manifiesta en total desacuerdo.

“En total desacuerdo, ¿ustedes ya vieron la serie? Ellos tampoco, entonces no se puede ejercer una opinión si no saben de qué va la serie, si no saben de dónde es el personaje. Hay una representación en esta serie que es para aplaudir, que el trabajo que se hizo en ese sentido es maravilloso y nada más, es lo único que tengo que decir”.

“Son personajes expuestos al sol, llenos de tierra, eso es”.

El mexicano habla del reto que ha enfrentado en la serie que se estrenará en la plataforma digital este 17 de febrero.

“‘Carrillo’ es un campesino californiano, que me parece está en busca de respuestas y transita con un dolor muy profundo y fue muy interesante poder trabajar eso, entender cómo se vive con la pérdida, entender qué te provoca eso y cómo superarlo o no”.

Alejandro agradece los piropos que recibe en su redes sociales y reconoce que sus fans hasta lo ruborizan. “No, bueno, muy bien, ¡qué buena onda! ¡Qué ‘padre’ que vean esas cosas! La verdad me sonrojan, de verdad que sí”.

