Vuelve La Reina del Sur, mira su elenco y cómo sigue la historia de Teresa Mendoza

Kate del Castillo retoma el personaje de la poderosa narcotraficante, pero hay muchas caras nuevas en la serie de Telemundo

Raoul Bova, Humberto Zurita, Paola Núñez, Antonio Gil, Patricia Reyes Spíndola, Mark Tacher, Kika Edgar, Flavio Medina, Eduardo Santamarina, Eric Roberts… son algunos de los nombres que se unirán al de Kate del Castillo en el regreso de “La Reina de la Sur” después de casi una década de la mano de Telemundo y Netflix.

Precisamente Telemundo anunció hoy el elenco completo de la próxima temporada de “La Reina del Sur” (a la que no quieren llamar “La Reina del Sur 2”), en lo que será el regreso de la que aún es la serie más exitosa de la historia de la cadena y que abrió el camino para las “súper series” que tan buenos resultados han dado en audiencia para Telemundo.

En esta continuación de la historia basada en el libro de Arturo Pérez Reverte, la mexicana Kate del Castillo volverá a encarnar a la protagonista Teresa Mendoza. Junto a ella estarán actores internacionales como el italiano Raoul Bova (“Under the Tuscan Sun”, “All the Roads Lead to Rome”, “Facing Windows” de Ferzan Ozpetek, “Alien vs. Predator”), Humberto Zurita, Paola Núñez, Antonio Gil (“The Man who Killed Don Quixote”, “Risen”, “The Merchant of Venice”, “Chocolat”) “Patricia Reyes Spíndola, Mark Tacher, Kika Edgar, Flavio Medina, Eduardo Santamarina y Eric Roberts (“The Dark Knight”, “Inherent Vice” y hermano de Julia Roberts), así como algunos actores del elenco original.

Sinopsis

La historia de la nueva Reina del Sur arranca ocho años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparece en manos del Programa de Protección de Testigos de Estados Unidos tras derrocar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Teresa es conocida ahora como María Dantes y vive en completo anonimato en Italia, donde está criando tranquilamente a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo su vida dará un giro inesperado y hará lo imposible para recuperar su trono como La Reina del Sur.

“El éxito de ‘La Reina del Sur’ se debe a la trama”. asegura Kate del Castillo. “Una bella historia sobre una anti heroína que lucha por su vida. Ésta es una nueva Teresa. La trayectoria de su historia está fundamentada en el amor por su hija. Ahora tiene que enfrentarse a todo el mundo para rescatarla. Estoy fascinada con la nueva temporada. Estremecerá a los fanáticos de todo el mundo. Ésta es ‘La reina del sur’ a la enésima potencia“.

La filmación de la nueva temporada tuvo lugar en siete países diferentes: Italia, Rusia, Rumanía, España, México, Colombia y Estados Unidos.

Nuevos personajes

Raoul Bova como Francesco Belmondo (Lupo):

Isabella Sierra como Sofía Dantes

Humberto Zurita como Epifanio Vargas

Kika Edgar como Genoveva Alcalá

Mark Tacher como Alejandro Alcalá

Flavio Medina como Zurdo Villa

Paola Núñez como Manuela (Kira)

Eric Roberts como Erick Sheldon

Tiago Correa como Jonathan Peres

Patricia Reyes Spíndola como Carmen Martínez

Luisa Gavasa como Cayetana Segovia

Eduardo Yánez como Antonio Alcalá

Eduardo Santamarina como Mariano Bravo

Aitor Luna como Pedro

Personajes de la primera temporada que vuelven

Antonio Gil como Oleg Yosikov

Carmen Navarro como Conejo

Alejandro Calva como Batman Guemes

Christian Tappán como Willy Rangel

Cuca Escribano como Sheila

Eduardo Velasco como Abdelkaer Chaid

Abdelali el Aziz como Ahmed

Lincoln Palomeque como Sánchez Godoy

Miguel Ángel Blanco como Siso Pernas

Miguel de Miguel como Teo

Emannuel Orenday como Danilo Márquez

Agata Clares como Paloma Aljarafe

Alex Speitzer como Ray Dávila

Sara Vidorreta como Rocío Aljarafe

Vera Mercado como Virginia Vargas

Carmen Flores Sandoval como Charo

Juan José Arjona como Pablo Flores

Quique Sanmartín como Telmo

Carlos Aguilar como Benxamin

Otros nuevos personajes

María Camila Giraldo como Jimena Montes; Norma Angélica como Morgana; Eduardo Pérez como Sergio; Pol Monem como Juanito; Dimitry Anisimov como Anton; Aroha Hafez como Triana; Jesús Castro como Jesús; Anna Ciochetti como Marietta Lancaster y Roberto Abraham Wohlmuth como Lencho.

Un éxito de audiencia sin precedentes

Basada en el bestseller del escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte, “La Reina del Sur” fue estrenada en 2011 y obtuvo un éxito instantáneo más allá del mercado de habla hispana. El final de la primera temporada obtuvo el mayor índice de audiencia en el horario estelar de las 10 pm superando incluso a las cadenas norteamericanas de habla en inglés.

“En los nueve años desde su estreno, el impacto de este contundente drama se siente aún hoy. Kate se ha elevado aún más como una estrella desde el estreno de la serie y contar con ella de nuevo en su papel más emblemático es solo el inicio. Esta colaboración con Netflix le ofrece a la serie una oportunidad de llegar a un público aún más amplio que antes. Confiamos en que esta

combinación de talento internacional, una historia llena de acción y emociones, y el alto nivel de calidad de esta producción internacional será una experiencia entretenida para todos los público”, dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, a través de un comunicado.

El éxito de “La Reina del Sur”, que sigue siendo la serie de mayor sintonía en la historia de Telemundo, permitió lanzar la franquicia Super Series™ de la cadena. Asimismo, esta serie, una de las más influyentes de su tipo en la televisión, fue la inspiración del éxito en inglés “Queen of the South”, cuya cuarta temporada se estrenará en 2019 en USA Network.

Creada por Arturo Pérez-Reverte, “La Reina del Sur” está escrita por Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez. Marcos Santana es el showrunner de la serie junto Martha Godoy,productora ejecutiva de Telemundo (“La Reina del Sur” 1, “El Señor de los Cielos” 1 y 2) y Rodrigo Guerrero, productor ejecutivo para AG Studios. “La Reina del Sur” es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. Telemundo tiene los derechos exclusivos en Estados Unidos y Puerto Rico, y Netflix tiene los derechos exclusivos en el resto del mundo.