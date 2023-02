¡Estalló la bomba en “Cabo”! Bárbara de Regil tiene sus diferencias con Eva Cedeño

En la telenovela “Cabo”, el personaje de Bárbara de Regil se la pasa todo el tiempo sufriendo por las maldades que le hace el de Eva Cedeño; sin embargo, parece ser que su relación fuera de cámaras tampoco es buena.

En entrevista con “Hoy”, la protagonista del melodrama producido por José Alberto “El Güero” Castro confesó que aunque en un principio intentó llevarse bien con todos sus compañeros de elenco, simplemente no hubo química con la antagonista.

“Voy a ser honesta, no me gusta hablar mal de nadie. Yo creo que hay veces que no te llevas bien con alguien porque no es igual que tú, tal vez al inicio lo intentas, pero luego ves que no es tu tipo de persona y te alejas, como yo con Eva”, dijo Bárbara.

Cabe recordar que hace unos días la actriz respondió a una serie de preguntas en sus Instagram Stories y entre ellas estaba una en la que se decía que sus compañeros eran los que ya estaban hartos de ella, a lo que respondió que cada quien tiene su opinión.

Lee más de Bárbara de Regil aquí:

Bárbara de Regil sorprende a su familia con un drástico cambio de look que se hizo por trabajo

Bárbara de Regil acapara miradas haciendo ejercicio en ajustados leggings y diminuto top