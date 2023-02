Juan Pablo Medina habla del día en que perdió su pierna: “Apenas estoy viviendo el duelo”

Juan Pablo Medina reveló en el podcast Cracks, cómo fue el día que lo tuvieron que llevar al hospital por un dolor en el estómago y terminó sin una pierna; después de dos años asegura que apenas está viviendo el duelo de perder una extremidad, pues en su momento sólo se enfocó en salir adelante.

El actor relató que estaba en pleno rodaje y comenzó a sentirse mal del estómago, por lo que decidió tomarse algo para el dolor, pero después comenzó a marearse, lo que alarmó a sus compañeros.

“Ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo medio mal, pero ya tenía que ir al set. Entonces le hablé al doctor y le dije: ‘inyéctame algo para el dolor’, me inyectó. Me empezó a doler la panza y la pierna”, dijo.

Juan Pablo Medina cuenta que solo recuerda cuando ingresó al hospital, pero nunca se imaginó que al despertar tendría una pierna amputada y que habían pasado tres días.

“Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo: ‘Voy a hacer todo por salvar tu pierna’. Me enteré de que, fueron tres días después“, relató.

“Estoy apenas viviendo el proceso del duelo, creo que la cabeza es muy poderosa y a manera de protección no te permite parar”, dijo.

Mira el video en el minuto 37:00

“No he parado en este proceso de entrenamiento mental y físico, pero lo emocional lo tenía guardado“, agregó.

Tras la amputación de una pierna a consecuencia de una trombosis venosa, Juan Pablo Medina ha salido adelante y ha retomado su vida actoral y como modelo.