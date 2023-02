La Casa de los Famosos 3: Quién es Diego Soldano, el nuevo habitante

“La Patrona”. “La Doña”. “Señora Acero“. “Los Miserables”. Estas son algunas de las telenovelas en las que el público de La Casa de los Famosos ha podido ver al actor argentino Diego Soldano, el nuevo habitante. Junto a él también entró la española Samira Jalil.

Sabemos que Soldano, además, es el nuevo galán de telenovelas del programa y que tiene 54 años de edad. Entra soltero al reality y dispuesto a enamorarse. Dicen también que la mejor amiga de éste no es otra que Aracely Arámbula.

Soldano entró con una actitud muy cálida y carismática a La Casa de los Famosos. Las féminas del reality fueron las primeras en recibirlo, los hombres de “la manada” mantuvieron sus distancia, tanto como éste se los permitió, porque al final Diego no les dio ni tiempo ni espacio buscándolos y haciéndoles conversación. Sobre todo porque la nueva prueba para ganar el presupuesto hizo que éstos tuvieran que mezclarse y apoyarse. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Con quien Diego Soldano parece haber hecho muy buenas amigas, además de Rey Grupero, es con Pepe Gámez. Tan bien se han caído, que el mismo Rey vislumbra que éste par se parece tanto, que al verlos hablar frente a frente dijo “Pepe hablando con Pepe del futuro”, hasta Arturo Carmona se ha reído con la ocurrencia, porque hasta él pensó lo mismo que sólo Rey se atrevió a decir.

