La Casa de los Famosos 3: Juan Rivera dice que no cree que su familia vuelva a “ser la misma”

Juan Rivera admite que la relación con los hijos de Jenni Rivera, sus sobrinos, está destrozada. Sobre todo porque, aún cuando admite que en su labor de protegerlos pudo haber fallado, los quiso como a sus propios hijos, ya que una vez fallecida la cantante éste, por amor, asegura que pasó de tener cuatro a tener nueve hijos en su totalidad.

La vida se fue complicando con los años, según expuso éste, y la relación con sus sobrinos se vino a pique luego de que éstos iniciaran una auditoria para revisar las finanzas de la herencia que su madre dejó en manos de Rosie Rivera, su tía, hermana de Juan. Para éste esto fue un golpe directo ya que muchos lo tacharon de “ratero” o “ladrón”.

En La Casa de los Famosos Juan dijo: “Después de muchos años de intentar cuidar de mis sobrinos… a mi hermanita Rosie y a mí nos tacharon de rateros. Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que se me viera de esa manera“, según declaraciones recogidas por la revista People en Español.

En este programa de Telemundo Juan Rivera ha abierto su corazón con los habitantes de la casa y el público televidente, hablando de sí mismo de manera brutal. Admitiendo todos sus errores sin andarse por las ramas y sin buscar quedar bien con nada. Alto y claro dijo: “Fui drogadicto, fui alcohólico, estuve en la prisión, fui criminal, me balacearon, balaceé…”, dijo el hermano de Jeni Rivera, dejando bien en claro todo lo que ha sido capaz de ser y hacer. Pero también enfatizó en lo que no es en relación al conflicto con sus sobrinos, agrando: “… ratero no soy”.

