La nueva prueba del presupuesto tiene a los habitantes sin dormir en La Casa de los Famosos

La nueva prueba del líder en busca de ganar el presupuesto completo tiene a los habitantes, prácticamente, sin dormir. En La Casa de los Famosos se han ubicado una serie de alarmas que las celebridades deben apagar en el menor tiempo posible. El tiempo restante es el que irán sumando, parece, y mañana sabrán sí lograron ganarse el presupuesto completo, o si por tercera semana consecutiva se quedarán sólo con el 50 % de éste.

Las alarmas están repartidas de la siguiente manera: una en la sala, en la parte del balcón. La segunda en el jardín y la tercera en el clóset comunitario. En la pantalla de la sala aparecen los nombres y los colores que cada pareja deberá apagar. Todos han participado y el público del 24/7 está encantado con el mismísimo “zar de la belleza”, quien ha corrido a más y mejor con tal de apagar sus alarmas. Osmel Sousa suma mucho al reality, porque genera contenido y participa en todas las pruebas. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

La casa enfrenta nuevo proceso de nominación

La nueva nominación en La Casa de los Famosos dejó en la cesta a: Madison, Pepe, Aleida y Rey Grupero. La estrategia es clara: los habitantes del cuarto agua quieren que Rey salga eliminado y por esta razón “han complicado” el proceso de salvación de Aylín, la líder de la casa en esta semana.

“La Jefa” sin duda verá con lupa este proceso, ya que si la cubana canta el voto o lo consulta con algún otro habitante, entonces su voto en favor de Aleida o Rey Grupero quedaría anulado. Todos los famosos dentro de la casa saben que su decisión estará divida entre ellos dos. Lamentablemente los fans aseguran que ésta ya ha anunciado su salvación por la novia/ex novia de Pepe Gámez, razón por la cual el voto quedará eliminado. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

