“¡Los mataré a todos!”: anciano armado con rifle amenazó a caminantes a plena luz en Nueva York

Michael Stevens, hombre de 68 años, fue arrestado por caminar a media tarde por una calle de Brooklyn y luego entrar a una tienda con un rifle de asalto amenazando con disparar y “matar a todos” a su paso.

Primero el sospechoso fue visto caminando la tarde del martes con un rifle calibre .22 cerca de la estación del Metro Newkirk Plaza en el vecindario Flatbush, donde supuestamente apuntó con el arma a varias personas afuera de una floristería.

Luego alrededor de las 2:40 p.m. irrumpió en la tienda “Plaza Grocery”, amenazando a un puñado de clientes y empleados. “Apuntó con un arma a todos. Era un arma grande”, dijo a Daily News un trabajador que no quiso ser identificado. “Todos intentaron correr”.

“Simplemente estaba dando vueltas con eso. No estaba tratando de ocultarlo”, añadió el trabajador. “Estaba bromeando con los niños y se lo puso justo en la cara a una mujer. Al principio todos pensaron que era un juguete, pero era real”.

Un empleado de una tienda vecina tomó una acción heroica, dijo el empleado. “Agarró a [Stevens] por detrás y gritó: ‘¡Toma su arma! ¡Toma su arma!’ Y alguien lo hizo… Un segundo después, llegó la policía”. “¡Mataré a todos! ¡Mataré a la policía!”, dijo Stevens, según el testigo.

Resultó que su rifle no estaba cargado. “¡Respondimos de inmediato y pudimos hacer un arresto de manera segura!”, escribió en Twitter el subinspector de la policía de Nueva York Bruce Ceparano, oficial al mando de la Comisaría 70. “¡Trabajo destacado!”

Los policías acusaron a Stevens de amenazas y posesión de armas. Se determinó que vive a una cuadra de la tienda de comestibles donde entró.

“Lo conocemos de la zona, pero por lo general es normal”, dijo el trabajador todavía conmocionado. “Está actuando como un loco. No sé qué le pasó”.