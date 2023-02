Mike Trout enfocado en que Shohei Ohtani se quede con los Angels: “Voy a hacer todo lo posible para mantenerlo aquí”

El jugador estrella y capitán de Los Ángeles Angels, Mike Trot analizó lo que será la temporada 2023 de su equipo y se refirió al futuro del japonés Shohei Ohtani, de quien aseguró intentará convencer de quedarse y habló de lo vivido el año pasado debido a la enfermedad que le detectaron.

Trout, que no ha podido tener la continuidad espera en las últimas tres temporadas debido a las múltiples lesiones que le han perseguido, es consciente de que Ohtani se ha hecho cargo del equipo en su ausencia y confía en que estando ambos sanos, podrían llevar a los Angels nuevamente a la postemporada e incluso optar por el campeonato.

“Voy a hacer todo lo posible para mantener a Shohei aquí; eso es seguro”, expresó el jardinero. “Vamos a salir a ganar. No he hablado con Shohei sobre su futuro, pero parece que la pasa bien aquí. Pero han sido seis años juntos y no hemos clasificado, así que si hay un año en el que hay que clasificar, es éste”, agregó.

El polivalente japonés estará en la última temporada de contrato con el equipo californiano y dadas sus cualidades, es evidente que tendrá muchos pretendientes, aunque Trout confía en que lograr avanzar a los playoffs, podría ser importante para que su compañero decida quedarse.

Sin embargo, el capitán afirmó que la decisión final será únicamente de Ohtani. “Creo que lo más importante es lo que él piense que será lo mejor (…) Si cree que quedarse en Anaheim es la movida correcta, entonces debe hacer eso. Si no es así, voy a hacer todo lo posible para convencerlo”.

Mike Trout entiende a la perfección la situación del nipón puesto que él pasó por algo similar en 2019 cuando se encontraba en el último años de su contrato con los Angelinos, pero este terminó firmando una mega extensión de contrato por 12 años y US$465.5 millones días antes de la jornada inaugural del 2019.

El jardinero estrella de la organización de Los Ángeles que pertenece a la Liga Americana, viene de un 2022 en el que sólo pudo participar en 119 juegos debido a una lesión en la espalda que lo apartó de la acción durante casi un mes, en ese lapso dejó average de .283 con 40 jonrones, 80 carreras impulsadas, 85 anotas y un OPS de .999.

Para este 2023, el toletero afirma que encontró la fórmula para mantenerse sano y poder ser fundamental para que su equipo consiga las victorias necesarias para avanzar a postemporada.

“Definitivamente, dejó un sabor agrio en mi boca el no poder estar en el terreno todo el tiempo y no poder ganar lo suficiente como para clasificar para los playoffs (…) Estoy en mis 30 ahora, así que llegó la hora. Con la manera en la que Perry y la gerencia han construido el equipo en este receso de temporada, hemos mejorado mucho, así que creo que vamos en la dirección correcta. Somos un buen equipo”, sentenció.

