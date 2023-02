Residentes de complejos de vivienda pública de Astoria claman mayor presencia policial tras arresto de 23 pandilleros

Los residentes de los complejos de Vivienda Pública Woodside Houses, en Astoria, Queens, donde viven mayormente familias latinas y afroamericanas, tienen muy presente la muerte de la madre mexicana Gudelia Vallinas, quien perdió la vida en marzo del 2021 en medio del fuego cruzado de pandilleros que se mueven en esos edificios de NYCHA.

Y aunque aseguran que el anuncio el martes del arresto de 23 pandilleros que operan en Woodside Houses y Astoria Houses les dio un respiro y los hace sentir un poco más seguros, con evidente temor, inquilinos de esa parte de Queens, como Leandro González, quien prefiere ocultar su rostro, aseguran que allí todavía hay muchos más maleantes que terminan jalando a sus redes a jóvenes vulnerables.

“Yo vi que le echaron el guante a muchos de los que uno veía por aquí en malos pasos, pero no a todos, y la verdad a mí, como padre de familia me preocupan dos cosas: una, que los suelten rápido y sigan haciendo de las suyas y dos que los que quedan sueltos convenzan con amenazas a otros chavitos a que se metan a sus pandillas”, dijo el padre mexicano, quien pidió a las autoridades hacer mayor presencia en los complejos de viviendas públicas.

“No es que uno diga que aquí todos son malos, porque la mayoría somos buenos y gente trabajadora, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo: hay muchos jovencitos que andan en cosas de pandillas, y aunque en general ellos no se meten con uno, sí están haciendo cosas sucias y enfrentándose entre ellos y cualquiera de nosotros puede terminar muerto, en la mitad de una de sus peleas. Eso es lo que la policía tiene que evitar”.

Blanca Hernández, quien también reside en los complejos de vivienda pública de Astoria, se sumó al sentir de su vecino y pidió a la policía que fortalezca sus relaciones con la comunidad que reside en esos edificios para que pueda hacer que sus investigaciones sean más efectivas.

“Deberían crear un plan para que uno confíe más en ellos, porque cuando vienen por aquí uno suele sentir miedo con solo verlos y yo la verdad me siento miedosa de dar información”, dijo la ecuatoriana, quien sin embargo asegura que desde que se ve más movimientos policiales en el vecindario, las pandillas andan más controladas. “Yo soy de las que cree que debe haber más policías vigilando, pero también creo que ellos deben ganarse a la gente sin cometer abusos, porque el problema es que cuando andan por acá uno siente que nos ven a todos como criminales, y hay muchos muchachos que andan afuera pero no son pandilleros”.

Otro vecino del sector, quien prefirió identificarse solamente como Julio, también manifestó haber sentido un alivio con la detención de los 23 pandilleros que se movían en su barrio, entre ellos 4 latinos, pero advirtió que urge que la Ciudad invierta más en programas para los jóvenes.

“Yo sé que hay algunos de esos pandilleros que son malos de raíz, pero hay otros que terminan metiéndose a esos grupos porque no tienen más opciones. Uno como papá s ela pasa trabajando todo el día y muchas veces no sabemos lo que pasa con los hijos que pueden caer fácil en pandillas”, dijo el colombiano. Por eso debería haber aquí mismo en los edificios programas de arres, gimnasio, deportes, artes, música y todo lo que peuda mantener ocupados a los niños de buena manera. Si no hacen eso de nada sirve que arresten a 100 pandilleros, pues en unos años va a haber 1,000″.

Otra madre latina que reside en Astoria Houses, quien no quiso suministrar su nombre por temor a represalias, fue más dura al hablar sobre el ambiente que se vive en esos complejos con las pandillas, a las que calificó como “una maldición” y sugirió que se lance un operativo amplio para desmantelar por completo los grupos criminales.

Pandilleros arrestados en Astoria

“El gran problema aquí se empeoró desde que empezaron a quitarle poderes a la policía, porque entonces esta gente piensa que puede hacer lo que quiera y no les va a pasar nada. Hace dos años hubo aquí un tiroteo de unos contra otros y no les importó que estábamos ahí afuera en el parque con niños. Tienen que tratarlos con mano dura“, dijo la residente de Astoria. “Yo soy cristiana, pero no puedo pensar bonito hacia delincuentes que han matado a gente y que siguen aquí viviendo como parásitos. La policía debe venir y agarrarlos a todos y las cortes encerrarlos y que paguen por todo lo que hacen”.

Y en medio de la batalla que las autoridades están dando contra las pandilla de Queens, la Fiscalía de ese condado asegura tener firme el compromiso de llevar a los pandilleros ante los tribunales para que sean responsabilizados de sus actos. Sobre los delincuentes arrestados, la Fiscal de Queens Melinda Katz aseguró que se trata de subgrupos de la pandilla conocida como los “Crips”, que se volvieron rivales.

“Su absoluto desprecio por la vida de sus vecinos y de los compatriotas neoyorquinos solo fortalece nuestra determinación todos los días. Lo más importante que podemos hacer en las fuerzas del orden público para mantener seguros a los neoyorquinos es trabajar juntos para responsabilizar a los delincuentes por el derramamiento de sangre, la angustia y la miseria que enfrentan”, dijo la Fiscal Katz, quien explicó que contra los detenidos pesa una acusación de 84 cargos. “Lucharemos contra esta plaga de violencia armada con todo lo que tenemos en las calles y en los tribunales. Simplemente no cederemos”.

El alcalde Eric Adams, la comisionada del NYPD Keechant Sewell, la fiscal de Queens Melinda Katz y otros funcionarios dan detalles del operativo.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, destacó que el golpe contra los 23 pandilleros acusados fue resultado del trabajo en equipo entre la Oficina de la Fiscal de Queens y los detectives y miembros del NYPD, mientras persiguen a los delincuentes más peligrosos, y advirtió que tal como ocurrió tras el arresto de pandilleros en los complejos de viviendas de Queensbridge, sacar a los mareros de los complejos públicos tendrá una disminución sustancial en tiroteos y homicidios.

“Ocho de ellos tuvieron múltiples tiroteos que creen que nuestro sistema de justicia penal es algo que no se están tomando en serio. Y es por eso que debemos perseguir a quienes están peligrosamente involucrados en estos crímenes. Han tenido un total desprecio por la seguridad de las personas que están allí”, dijo el mandatario local, anunciando que estarán en comunicación directa con los residentes de Astoria. “Vamos a parar y comunicarnos con los residentes en el terreno allí. No están pidiendo desfinanciar a la policía. Piden proteger a la policía y permitir que la policía proteja a la gente”.

Jason Savino, subjefe de policía de Nueva York, señaló que de los 23 arrestados, 18 han sido arrestados por un incidente relacionado con tiroteos o están siendo acusados por esto al menos una ocasión, por lo que llevarlos ante la justicia tendrá un impacto en la reducción de la violencia en esa parte de Queens.

Pandilleros arrestados en Woodside Houses

“En pocas palabras, estos sujetos son los alfas de las pandillas. Los miembros más amenazantes de la pandilla. Ese pequeño grupo de personas que no tienen ningún problema en disparar armas descaradamente”, dijo el subjefe de la Uniformada.

Incidentes armados masivos en Woodside y Astoria Houses