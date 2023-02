Homicidio de madre mexicana en Nueva York: 23 pandilleros acusados en mega operativo en Queens

Una investigación de la policía de Nueva York tras el homicidio por bala perdida de la madre mexicana Gudelia Vallinas en 2021 llevó a la acusación de 23 presuntos pandilleros “Crips”, 16 de ellos ya arrestados en Queens, anunciaron los fiscales ayer.

Vallinas, una inmigrante mexicana de 37 años empleada de limpieza, murió al quedar atrapada en un tiroteo entre pandilleros rivales cuando iba a una tienda en la intersección de 48th St. y Broadway en Queens la noche del 12 de marzo de 2021.

La investigación, que fue anunciada ayer por la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, el alcalde Eric Adams y la comisionada NYPD, Keechant Sewell, se centró en dos subconjuntos de la pandilla Crips que se peleaban entre sí en una racha de violencia armada.

El alcalde Adams, ex NYPD, usó las acusaciones del martes para resaltar la desconexión que ve entre los residentes de la ciudad y algunos de los funcionarios electos que en teoría los representan.

“La criminalidad imprudente que vimos durante esta investigación es el tipo de anarquía que ha matado a ciudadanos respetuosos de la ley de Nueva York que han quedado atrapados en el fuego cruzado de la violencia de pandillas”, dijo la fiscal Katz durante una conferencia de prensa dentro del Tribunal Penal de Queens. “Vimos eso en la desgarradora pérdida de la Sra. Vallinas. Estaba cruzando la calle en Woodside para ir a comprar leche a sus dos hijos pequeños cuando fue alcanzada por el miembro de una pandilla que disparó contra un rival”.

La policía arrestó a Benaiah Reid y Dajuan Williams por el tiroteo en abril y mayo de 2021, lo que llevó a la fiscalía a abrir una investigación por separado.

Se determinó que la disputa había comenzado tres años antes, el 4 de agosto de 2018, cuando Isiah King de la rama “8 Trey Crip” de Woodside Houses atacó a Dijuan Price (32) de “Rollin’ Crip” de Astoria Houses, según la fiscalía de distrito de Queens. Al día siguiente Price y su hermano Elijah, de 26 años, salieron armados en busca de venganza. No pudieron encontrar a King, por lo que le dispararon a su amigo, Jaffvonta Reid, en la pierna, según Katz.