Se olvidó de Messi: Estrella suramericana revela que Cristiano Ronaldo es su principal referente en el fútbol

El más reciente fichaje de Rosario Central de Argentina, el colombiano Jáminton Campaz, se ha convertido en uno de los jugadores cafeteros más llamativos de todo el continente y se perfila en convertirse en una de las estrellas más importantes del equipo para esta temporada de la Superliga de Argentina bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

El centrocampista cafetero llega proveniente de Gremio de Brasil y fue presentado recientemente como la nueva figura de la plantilla durante una conferencia de prensa en las instalaciones del club.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones dentro de Rosario Central, a Campaz también se le preguntó sobre las figuras que han causado inspiración en su carrera profesional, dando como ejemplo a su compatriota Edwin Cardona y al portugués Cristiano Ronaldo.

“No es mi posición, pero me gusta Cristiano Ronaldo, su estilo y con la edad que tiene sigue siendo un jugador top y también me gusta ver mucho a mi colega Edwin Cardona, juega demasiado… Me siento cómodo por dentro y por fuera, por la banda izquierda. Son las posiciones en las que más he jugado y espero dar lo positivo que se necesita y esperamos sacar esto adelante que es lo importante”, expresó.

“Hablé con Cardona y me decía que el fútbol argentino es para llegar a Europa y de eso se trata. No es solo pasar, sino dejar huellas y esperamos que así sea”, añadió.

Cardona actualmente milita en el Racing de Avellaneda y tuvo un impresionante paso por el Boca Juniors, por lo que ambos se verán las caras próximamente y promete ser un verdadero duelo entre ambos colombianos.

En cuanto a su presencia dentro del club, Campaz detalló que posee grandes expectativas, por lo que espera poder convertirse de una manera rápida en un fuerte pilar dentro de la institución en el mediocampo.

“Espero aportar lo positivo. Este es un club grande y jugar en Argentina… Cualquier jugador quisiera estar aquí, ahora tengo la oportunidad y espero que todo salga bien”, concluyó.

Contenido relacionado

–Audiencia de Barcelona pospone la decisión sobre Dani Alves y se mantendrá en prisión provisional

–Guillermo Ochoa carga contra el fútbol mexicano: “Falta ambición del jugador, porque es muy fácil quedarte a jugar en México”

–Yankees de Nueva York en problemas: No inicia la temporada y ya confirman la lesión de uno de sus lanzadores estelares