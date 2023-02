Guillermo Ochoa carga contra el fútbol mexicano: “Falta ambición del jugador porque es muy fácil quedarte a jugar en México”

El guardameta del Salernitana de la Serie A y titular de la Selección Mexicana, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, sorprendió a todos los vinculados con el fútbol mexicano al alegar que a los jugadores aztecas les “falta ambición” para poder dar el salto al balompié europeo y así formar parte de los equipos más importantes del planeta.

Esto se debe a que el fútbol europeo apenas cuenta con 15 jugadores mexicanos dentro de sus ligas, teniendo apenas muy pocos en las principales competencias del viejo continente; Ochoa consideró que esto representa un grave problema para impulsar el deporte en el país y que no genera ningún beneficio, ya que no tienen la intención de arriesgarse para cruzar el mar.

En entrevista con Iván Zamorano para TUDN, Ochoa sostuvo que los jugadores no toman la decisión de irse para Europa debido a las comodidades que poseen en la Liga MX, esto motivado a los altos salarios y a la facilidad de estar junto a sus familiares.

“Es un tema de ambición del jugador, de sacrificar cosas porque es muy fácil quedarte en México, oye aquí me ofrecen tres años de contrato porque soy mexicano, porque el futbol mexicano se permite pagar esos sueldos, arreglo mi vida y no me voy, porque sé que en otros países voy a ir a pelearla, no voy a ser titular indiscutible, no voy a estar en la cancha todos los fines de semana”, declaró el arquero mexicano.

Asimismo, el guardameta azteca aseguró que al competir en Europa, los jugadores le podrían brindar un mejor aporte a la Selección Mexicana y así tendrían un rendimiento mucho más importante en las competencias internacionales y especialmente en la Copa del Mundo de la FIFA, ya que estarían mucho más capacitados al competir cotidianamente con las figuras más importantes de las otras selecciones.

“La burbuja del fútbol mexicano va a tener que explotar en cualquier momento y ojalá sea ya, porque no podemos ir cada cuatro años de parche en parche, es un tema más de fondo. Es un tema más de darle al entrenador que tenga un menú así enorme de materia prima, de captación de jugadores, de ver cuántos jugadores están afiliados, perdidos en las divisiones menores”, resaltó.

Contenido relacionado

–Cristiano Ronaldo se olvida de Europa y traslada sus negocios a Arabia Saudita y Oriente Medio

–Unidos por las víctimas del terremoto de Turquía: Jugadores del Galatasaray donarán sus sueldos para apoyar a los damnificados

–Joan Laporta habla sobre los presuntos pagos del Barcelona a Enriquez Negreira: “No es casualidad que salgan estas informaciones ahora”